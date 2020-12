https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cotizaciones El dólar blue volvió a bajar y cerró la semana a $ 150

El dólar blue profundizó este viernes su retroceso y así acumuló una caída de seis pesos en la primera semana de diciembre, hasta los $150, mientras la brecha cambiaria quedó por debajo del 84%.

Fue el noveno retrocedo de la divisa operada en el mercado marginal en las últimas diez jornadas y acumula una fuerte baja de 45 pesos desde el 23 de octubre último, cuando tocó el récord de $195. El blue venía de tener en noviembre un retroceso de $14, punta a punta.

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $81,65, al ganar nueve centavos frente al jueves. Con relación al viernes último, el dólar en el segmento en el que operan entidades financieras y empresas aumentó 58 centavos. Tras los últimos movimientos, la brecha entre el tipo de cambio mayorista y el paralelo se ubicó en 83,7%.

El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 223,743 millones. Durante la jornada, los dólares financieros experimentaron un marcado aumento, y el contado con liquidación operó a $144,90. Por su parte, el dólar bolsa registró una suba del 1,7% y llegó a $142,05.

La mirada del mercado estará puesta en lo que suceda con la demanda y la consecuente cotización del dólar MEP, en un mes en el que se cobra el aguinaldo y quedaron habilitadas más de 2 millones de personas para acceder nuevamente a la compra de el billete mediante esa operatoria del mercado electrónico.

Por su parte, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $80,918 para la punta compradora y $87,168 para la vendedora. Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" operó a $143,82.

A lo largo de la semana, el dólar que pueden adquirir los ahorristas con un cupo mensual de u$s 200 trepó 91 centavos. Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron este viernes en u$s 38.661 millones, con lo que sumaron u$s 10 millones respecto del día anterior, según datos oficiales.

La autoridad monetaria indicó que los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) "ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $83 por dólar en diciembre 2020, contemplando que se ubique en $126,45 por dólar a fines de 2021".