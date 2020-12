Tomás Pochettino, el jugador más versátil del fútbol argentino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con 24 años, Tomás Pochettino pasa por un gran momento deportivo en Talleres. De gran técnica, demostró adaptación a distintos puestos en el mediojuego y en la ofensiva. Su polifuncionalidad y eficacia lo hacen un jugador muy destacado en el fútbol nacional.

Cuenta con una versatilidad muy pocas veces vista en los últimos años. Puede jugar en cualquier puesto del mediocampo, como mediapunta y también en los extremos del ataque. Tiene 24 años. Es la figura de Talleres. De juvenil, estuvo muy cerca de jugar para la Juventus de Turín. Pasó por las inferiores de Boca Juniors de Buenos Aires, debutó con los xeneizes en primera y tuvo un buen paso por Defensa y Justicia. Nacido en Rafaela, se formó en el Atlético de esa ciudad. Su nombre es Tomás Pochettino.

“Yo arranqué a los 3, 4 años en Atlético de Rafaela y ahí a los 9 años Boca me vio en el torneo de Atlético de Rafaela jugando para Atlético -le comenta Pochettino a El Litoral desde Córdoba-”. A los 9 se comprometió con los boquenses, pero cambió de camiseta a los 13 años, en edad de novena división. En esa época se mudó a la pensión de los xeneizes y superó la prueba del desarraigo a una edad tan temprana. “Los primeros meses me costó un poco porque estaba en una zona de confort en Rafaela con mis amigos, mi familia, todo allá. Yo quería vivir del fútbol y era tomar la decisión. La tomé y después con el tiempo lo fui llevando bien y no me costó”, asegura. Hizo todo el recorrido hasta llegar a debutar en el primer equipo de Boca Juniors en 2015. Sólo suma un partido con la camiseta del club porteño. En 2016, fue transferido a Defensa y Justicia. Estuvo dos temporadas en el conjunto del Gran Buenos Aires y desde 2018 defiende los colores de la T.

Sobre su presente con los albiazules, afirma: “Como equipo estamos muy bien. Es un equipo que le cuesta a los rivales porque metemos mucha intensidad. Me siento muy bien. El técnico (Alexander Medina) me dio su confianza y eso para un jugador es importante”. Talleres pelea por un lugar en la zona campeonato de la Copa Diego Maradona ante Lanús y el mismo Boca en la zona 4. Newell’s quedó fuera de la pelea.

- ¿Cuál es el puesto que vos preferís?

- Mi preferido es en el 4-3-3 jugar de volante por derecha o por izquierda. Al jugar así (en el esquema actual de Talleres de 4-2-3-1), de mediapunta o doble cinco son dos posiciones diferentes en las que el técnico puede contar conmigo. Sabe que sé jugar ahí. En el doble cinco es participar más del juego, tener la cancha de frente y hacer jugar más al equipo. Y mediapunta es más tratar de recibir una pelota entre líneas y tratar de dañar con esa pelota, y tratar de hacer un gol o asistir al delantero. Son dos posiciones diferentes, pero juego donde me ponga el técnico. No tengo problema.

- ¿Tu versatilidad es una de tus mayores virtudes?

- Sí, desde chico ya jugué en muchas posiciones. Soy un jugador que puede jugar de doble cinco, de volante, de delantero, de extremo. Eso obviamente es muy positivo para tener más chances de jugar en algún club para lo que necesite el técnico para cada partido. Ser más versátil obviamente es mucho mejor que jugar en un puesto solo.

La Docta no está tan lejos del hogar de sus padres en Rafaela. “Venir a Córdoba me motivó mucho por ese lado porque estoy a dos, tres horitas de mi casa. Mis amigos cuando jugaba en Defensa y Justicia, estuve dos años y medio, fueron una vez. Mi familia fueron dos o tres partidos. Acá en Córdoba mi hermano vino a todos, mis amigos vienen seguido, mis viejos también”, dice el volante diestro.

Consultado por los clubes de nuestra provincia, no se inclina por ninguno en particular. “No tengo preferencia con ningún club, en Argentina ni nada. En su momento tuve para elegir muchos clubes, elegí Talleres por el técnico (Juan Pablo Vojvoda dirigió en Defensa y lo llevó a Pochettino a la T con él en 2018), por el club, por el momento en que estaba yo. Eso depende del año que sea y de cómo se den las cosas”, asegura.

Su pase a la famosa Juve con 17 años desde las inferiores xeneizes no se pudo concretar. Con su nivel, la oportunidad de hacer una experiencia en Europa seguramente volverá a aparecer. “El jugador siempre sueña con jugar en los grandes equipos. Ya sea en Europa o donde sea. Estar entre los mejores en otras ligas, conocer el mundo, que es lo que yo quiero, conocer otras ligas”, afirma Pochettino. De entre las competiciones del Viejo Continente, prefiere las española, italiana e inglesa. “La de Inglaterra es una liga más física, de jugadores más grandotes, más potentes, que jugadores de mis características. La de España es una liga en la que también me gustaría jugar”, comenta.