https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.12.2020 - Última actualización - 17:53

17:52

Incertidumbre por el cálculo

El gremio de docentes públicos exige la incorporación de sumas no remunerativas en el aguinaldo

Desde la Asociación del Magisterio Santafesino exigieron la incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables en el pago de los aguinaldos, de la misma forma que pudieron por el pago complementario del incentivo docente.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Incertidumbre por el cálculo El gremio de docentes públicos exige la incorporación de sumas no remunerativas en el aguinaldo Desde la Asociación del Magisterio Santafesino exigieron la incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables en el pago de los aguinaldos, de la misma forma que pudieron por el pago complementario del incentivo docente. Desde la Asociación del Magisterio Santafesino exigieron la incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables en el pago de los aguinaldos, de la misma forma que pudieron por el pago complementario del incentivo docente.

El gobierno de Santa Fe informó que en los próximos días comenzará a abonarse el medio aguinaldo a todos los trabajadores públicos de la provincia. Tras el desembolso del mes de noviembre, el ministerio de Economía dio a conocer que tanto activos y pasivos deberán recibir la gratificación a partir de la primera quincena de diciembre. Sin embargo, en los últimos días surgieron dudas sobre el cálculo, generando incertidumbre en los empleados del Estado. Ante esta situación, desde la Asociación del Magisterio Santafesino exigieron la incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables en el pago de los aguinaldos, de la misma forma que pudieron por el pago complementario del incentivo docente. Tenés que leer Presencialidad: para Amsafe "no están dadas las condiciones" “El gobierno de la provincia de Santa Fe se comprometió a incorporar dichas sumas en el aguinaldo, y así lo manifestó en el encuentro paritario del día 23 de septiembre, fecha en que presentó la propuesta que luego fue aprobada por la docencia santafesina”, expresaron desde la comisión directiva de Amsafe provincial. Por medio del comunicado, que lleva la firma de Sonia Alesso, Adriana Monteverde y Patricia Hernández, remarcaron: “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos paritarios, incorporando dichas sumas en el aguinaldo, y el pago inmediato en complementarias de estas sumas y de la cuota de Fonid acordada en paritaria nacional”.