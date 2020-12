Gitanjali Rao se convierte en la primera "Niña del Año" de la revista Time

La revista Time nombró por primera vez a su "Niño del año" y la galardonada es una adolescente científica e inventora que quiere inspirar a los demás para "resolver los problemas del mundo".

A sus 15 años, Gitanjali Rao ha inventando distintas tecnologías, incluyendo un instrumento que puede identificar contenido de plomo en agua potable y una app que utiliza la inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso. Fue elegida entre 5.000 nominados en Estados Unidos. "Si yo puedo, tú puedes, todos podemos", declaró.

En una entrevista en la revista Time con la actriz involucrada en causas humanitarias Angelina Jolie, Rao reconoció que no se parece al "típico científico". "Todo lo que veo en la televisión es que es un hombre mayor, generalmente blanco", aseguró.

Sobre cuándo le empezó a gustar la ciencia, no pudo nombrar un momento en concreto, pero explicó que tenía unos 10 años cuando le dijo a sus padres que quería investigar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono, a lo qué su madre respondió algo así como: ´¿Una qué?´". Se trata de unas moléculas cilíndricas que están hechas de átomos de carbono y son muy sensibles a cambios químicos.

"Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú", dijo entonces.

Este viernes, tuiteó al conocer la noticia: ¡Humildemente honrada y emocionada! Un agradecimiento especial a todos mis mentores, maestros, familiares y amigos que creyeron en mí y me apoyaron. Felicidades a todos los finalistas y muchos de ellos son mis amigos (...) ¡Me inspiran!

Humbled, honored, and excited! Special thanks to all my mentors, teachers, family, and friends who believed in me and supported me. Congrats to all the finalists and many of them are my friends @jordanjustright from @TheSTEAM_Squad @MightyRebekah @ElijahLee07. They inspire me! https://t.co/wr8EPhauw9