Tagliafico renovó su vínculo con Ajax hasta 2023

El defensor del seleccionado argentino Nicolás Tagliafico extendió este viernes hasta la temporada 2023 su contrato con Ajax, club con el que competirá en la Eredevisie del fútbol de la Primera División de los Países Bajos.

El exjugador de Banfield e Independiente, de 28 años, llegó hace dos temporadas a la entidad de Amsterdam, en una transferencia que rondó los 5,4 millones de euros, y no tardó en convertirse en uno de los referentes del equipo del DT Erik ten Hag, que ganó Liga, Copa y Supercopa en el período 2018-2019.

Lo novedoso de la renovación del contrato del lateral izquierdo consistió –además- en el modo que el club neerlandés hizo oficial el anuncio.

En vez de exhibir una foto con la firma del contrato o un posteo en el sitio web oficial, Ajax emitió un video en el que Tagliafico resultó protagonista de un videojuego que entregó un repaso de la carrera del argentino en la institución.

“Es un club con mucha historia, uno de los equipos más grandes de Holanda. Uno siempre piensa en lo mejor. Por eso elegí este equipo", fueron las palabras del jugador al arribar al club.

Esas declaraciones fueron incluidas en el cortometraje, junto a imágenes de sus mejores jugadas y algunas frases dichas por él y, sobre él, en voz de compañeros y periodistas.

