https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.12.2020 - Última actualización - 21:58

21:53

El periodista que está al frente de "Basta de todo", se despidió del ciclo radial tras 20 años de conducción e historias.

"Relaciones ásperas" Tras dos décadas al aire, Matías Martin renunció a Radio Metro El periodista que está al frente de "Basta de todo", se despidió del ciclo radial tras 20 años de conducción e historias. El periodista que está al frente de "Basta de todo", se despidió del ciclo radial tras 20 años de conducción e historias.

El 2020 fue un año de cambios que aún siguen ocurriendo. En esta oportunidad, quien cerró una etapa para cambiar de aire y emprender nuevos caminos fue Matías Martin, que luego de estar dos décadas frente a Radio Metro renunció al legendario ciclo Basta de Todo y explicó los motivos.





Este viernes, el periodista anunció su final en el ciclo radial que llevó adelante con su voz desde hace 20 años. Como toda etapa que se cierra, Martin volvió sobre sus pasos, reflexionó sobre lo vivido y a modo de balance, expuso el vínculo ríspido que mantuvo con las autoridades de la emisora radial.





Metro es la segunda casa de Matías, dado que luego de estar 20 años en un mismo lugar, el mismo lleva tu sello directo. Sin embargo, el corriente año fue revolucionario para todos y muchas figuras del medio se animaron a dar cambios de raíz en sus vidas y pegar los volantazos que consideraron necesarios.





En el caso del periodista, el conductor dio un descargo al aire y deslizó que el vínculo que tuvo con los últimos dirigentes no fue el mejor, hecho por el que su decisión de irse, se aceleró. "Es un anuncio que hace tiempo venimos madurando, que hace tiempo vengo pensando y que hace mucho tiempo podría haber sido. Por diferentes motivos, el día es hoy. No tengo mucha explicación, ni muchas razones de por qué hoy y no en otro momento. La verdad es que pudo haber sido hace cinco años, hace diez, tres, dos, uno... pero finalmente llegó", comenzó la figura de Metro.

En esa misma línea profundizó acerca de las autoridades del medio: "Después de 20 años, vimos pasar a muchos dueños, a muchas autoridades de la radio. La relación en los últimos años la verdad es que fue áspera, no fue del todo fluida y de algún modo hace que esto se precipite y que termine siendo un final, pero el momento del cierre para mí es un momento de agradecimiento incluso para las autoridades de la radio, que, a su manera, con su estilo, con sus buenas y sus malas, apoyaron y estuvieron compartiendo lo que es un éxito increíble", dijo.





Si bien Martin se animó a encarar un cambio sustancial para su carrera, el periodista anunció que no se irá de los medios. "No es que me voy a retirar de la vida ni me voy a tirar debajo de un tren. El año que viene estaré haciendo radio en otro lugar pero, para mí, lo importante es hacer un cierre de este ciclo y decirlo, con la frente bien alta y el orgullo a flor de piel, de saber que buscamos hacer algo original, distinto, con nuestro sello, que nos divertimos, que viajamos", siguió con el pecho lleno de orgullo por las dos décadas de expansión, trabajo y disfrute.





En esa misma línea Martin aclaró que no hizo nada que impactara tanto como Basta de todo, pero asegura no "temerle a su fantasma", dado que a muchos profesionales les cuesta abrirse de un éxito cuando quieren emprender nuevos caminos. Martin añadió que estará las dos semanas que siguen para hacerles compañía a sus oyentes, conterlos, escucharlos y dar una despedida final.





Sobre su historia en la radio, Matías destacó que ingresó a los 30 años con la crisis del 2001 donde se produjo en Argentina el famoso "corralito" que golpeó miles de bolsillos y produjo un colapso económico en el país y que marca su carta de despedida a los 50, en plena pandemia mundial.





En 20 años se sucedieron diversos hechos de alto impacto social y fue sobre eso que el periodista hizo hincapié; entre los cuales mencionó el anunció del papa argentino en pleno horario del programa, la muerte de Diego Maradona, el fallecimiento de Fernando Peña y la transmisión de discursos presidenciales. En el plano personal, trabajo allí su hijo, se separó al aire y atravesó diversos conflictos mediáticos.





Además habló de huellas que quedarán en todos y entre profundas palabras cerró muy emocionado: "Este programa me ayudó a curar mis heridas. Me las lamí, sanaron bien. Estuve soltero. Me divertí un montonazo. Me enamoré de mi mujer y creo que eso fue importantísimo para que eso pueda estar acá y tenga dos hijos más, con ella, que nacieron en el programa, que también fueron una historia, una anécdota, dos hijos, barra tres, que no conocen a un papá que tenga otro trabajo que Basta de todo, 20 años en este ciclo, como 20 años tiene mi hijo mayor. Tengo un amor impresionante por este programa, por esta radio, la cual también estoy dejando dentro de dos semanas, por este equipo y por la inmensa cantidad de gente que nos ha acompañado, para mi es misión cumplida".