Mara Gómez: "Fue una larga lucha"

La primera jugadora trans en participar en la Primera División del fútbol femenino de la Argentina aseguró que "esta no es una conquista individual, es una conquista colectiva", y afirmó que necesita del deporte "para seguir viviendo".

Mara Estefanía Gómez, la primera jugadora trans en participar en la Primera División del fútbol femenino de la Argentina, afirmó que "fue una lucha larga, de mucho sufrimiento, pero esta no es una conquista individual, es una conquista colectiva" y aseguró que necesita del deporte "para seguir viviendo".

"Hoy estoy poniendo el cuerpo y la voz para tener una sociedad mas inclusiva, en cualquier ámbito", expresó con emoción Mara.

Gómez efectuó estas declaraciones durante una conferencia que brindó ayer, junto al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, en la sede de la Sociedad Italiana de ese partido bonaerense, en Avenida Montevideo entre 10 y 11.

"En mi adolescencia pasé discriminación y exclusión, eso me acorraló y quise suicidarme un montón de veces, porque pensaba que no iba a tener oportunidades, ni iba a poder ser feliz en todo lo que me quería proponer", recordó con voz quebrada.

La jugadora del equipo femenino de Villa San Carlos contó que tomó al fútbol "como una terapia" y ahora forma parte de su vida. "Es lo que necesito emocionalmente para seguir viviendo", remarcó.

"Fue muy duro el proceso", dijo e hizo una larga pausa para reponerse, tras lo cual agregó: "Fueron muchas las adversidades que me presentó, no sólo el deporte, por mi condición sexual".

La deportista remarcó: "Tuve la fuerza de atravesar todos esos obstáculos que me ponía una sociedad que me empujaba a estar dentro de un binarismo en el que yo no encajaba".

Afirmó ser parte de un colectivo trans que "tiene una expectativa de vida de 35 años" y en el que muchas de sus integrantes, por falta de trabajo, suelen llegar a situaciones de prostitución.

"Pude soportar y no caer en esas situaciones porque tuve una familia, una contención", destacó y agradeció el acompañamiento de sus compañeras de equipo: "Me tratan como una compañera y me contienen para ser parte".

Gómez sostuvo que estaba "muy orgullosa de estar acá, hablando de diversidad sexual, de autopercepción".

"Fueron largas las luchas, de mucho sufrimiento, pero no es una conquista personal, es una conquista colectiva, y claramente marca el pasado duro que tiene la comunidad y el colectivo LGTB", afirmó.

Luego, agradeció al intendente Cagliardi porque le dio "el primer acompañamiento en esto que es histórico en nuestro país y a nivel mundial".

Por su parte, Cagliardi expresó que "es un día muy especial para Berisso, es muy especial estar acá con Mara, acompañando sus luchas, es un orgullo contar con la primera jugadora trans de la Asociación de Fútbol Argentino, es muy importante".

"Nosotros te acompañamos pero vos te lo merecés por todo lo que sufriste, por todo lo que pasaste", destacó.

"Quiero agradecerte porque nunca bajaste los brazos, siempre estuviste con esa fuerza que te identifica", dijo el jefe comunal, y agregó que "hay muchos a los que aún les cuenta entender estas transformaciones, lo que siente cada uno con su cuerpo".

Mara Gómez, de 23 años, será de la partida en el encuentro de este lunes cuando Villa San Carlos reciba en su Estadio Genacio Sálice de Berisso, a Lanús, en el marco de la segunda fecha del certamen oficial de AFA.

Su club confirmó que este viernes llegó la habilitación definitiva para que Gómez pueda disputar el Torneo Transición y convertirse así en la primera futbolista trans profesional de la historia argentina.