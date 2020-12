Soñar con ganas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El solista nacido en Buenos Aires y radicado en Paraná acaba de lanzar "Tu forma de mirar", single compartido con el trío Incidiera y el mítico guitarrista de Spinetta, Guillermo Arrom. De su mano, El Litoral abordó la propuesta musical que abre la puerta del segundo tramo de su debut en solitario.

Julián Dal Colletto es un compositor, cantante y guitarrista nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1989. Desde los nueve años, adoptó la guitarra como instrumento y comenzó su formación de manera autodidacta. Tuvo un recorrido académico en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Empa) y actualmente estudia la Licenciatura de Canto Popular de la FHAyCS (Uader), ya que reside en Paraná desde principios de año. Entre 2015 y 2018 integró Verde Camarón como vocalista, tecladista, guitarrista y arreglador musical: Junto a dicha agrupación de cumbia y salsa recorrió escenarios de Buenos Aires, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

A principios de 2020, Julián editó la primera parte de su material de estudio debut titulado "Elemental". El repertorio encuadra dentro de la canción rioplatense, con influencias del folclore latinoamericano y aportes del rock y el jazz. Mientras se encuentra trabajando en la segunda entrega del álbum, Dal Colletto dio a conocer el sencillo "Tu forma de mirar". La canción fue grabada durante los meses de agosto y septiembre de 2020 y contó con la producción de Alejo Cadahia (también a cargo de la mezcla) y Julián Dal Colletto. La masterización fue realizada por Hernán Ascóniga.

Enlazar y compartir son las palabras que elige Julián (guitarra acústica, sintetizadores y voces) para describir el espíritu de la obra. En la interminable labor de explorar formas y recursos de la canción lo acompañaron los integrantes del trío Incidiera (el propio Alejo Cadahia en bajo y programaciones, junto a Gonzalo Cadahia y Julián Fiorino en guitarras eléctricas), y el histórico Guillermo Arrom (ex integrante de Monos con Navaja y las bandas de Luis Alberto Spinetta, Sandra Mihanovich y Fabiana Cantilo) en la guitarra solista.

El Litoral abordó al solista para conocer más sobre su mundo creativo y sus diferente búsquedas.

Apertura

-¿Cómo surgió la composición de "Tu forma de mirar"? ¿Su composición es posterior a la de las canciones de "Elemental - primera parte"?

-Estaba de vacaciones y me había propuesto componer una o dos canciones, pegadito al mar. Hay un momento en que uno va estableciendo cierta regularidad en la tarea de la composición, debo hacerlo porque permite estar en actividad y me hace bien.

"Tu forma de mirar" nace bajo ese esquema. Contiene elementos de un momento particular, de los vínculos y la naturaleza que me rodeaba en ese diciembre. Pero, como muchas músicas, es anacrónica. Se desprende de mi pasado, fue concebida para que no me pertenezca exclusivamente, sino que cada oyente pueda habitarla, y le haga bien, idealmente.

"Elemental" fue compuesto antes y entra en la categoría de los "discos que nacen por necesidad", como dijo Gustavo Cerati en una entrevista. Está compuesto por canciones de todos mis tiempos que venían siendo acumuladas. Debía materializarlas, tocarlas en vivo, brindarlas para poder generar nuevos espacios en mí.

-La trabajaste con el trío Incidiera, la banda de tu productor Alejo Cadahia. ¿Cómo fue el trabajo con la formación, y cómo fue la grabación en estos tiempos de distanciamientos?

-Los Incidiera le han dado un aporte tremendo al tema. La espacialidad y la armonización certera de las guitarras de Gonzalo Cadahia y Julián Fiorino sumadas a la contundencia y la potencia del bajo de Alejo llevaron a la canción a un audio bien sólido. Trabajar con ellos fue muy ameno y gratificante, tienen una predisposición y un criterio artístico realmente admirables.

Las grabaciones fueron realizadas por cada uno de los integrantes en sus respectivas casas. Por suerte, las posibilidades técnicas ya no están exclusivamente dentro de los grandes estudios de grabación, esto posibilita un gran auge de la música independiente, que viene siendo muy prolífica. Es necesario ampliar espacios de circulación para estas músicas.

-El solo lo interpreta Guillermo Arrom. ¿Cómo se dio esa invitación?

-Por impulso. Tenía en mente un sonido de guitarra muy específico para un arreglo que contiene la canción y todo el tiempo me decía "este es el audio del Guille en 'Don Lucero'". Y así fue. Sin conocerlo personalmente, me aventuré a escribirle a una de sus redes sociales, le compartí una maqueta del tema, le hice la invitación formal... ¡y aceptó!

La posibilidad de tenerlo abrió el juego y, por supuesto, le dimos no solo el arreglo sino el solo de guitarra que quedó tremendo! Su predisposición fue genial. Es un honor para mí contar con la participación de uno de mis grandes referentes en esta canción.

Diversidad

-Esta canción tiene una identidad más grooveada y rockera que las de "Elemental - primera parte", un material más acústico y latinoamericano. ¿Es la identidad que va a tener la segunda parte?

-Creo que las categorizaciones y los géneros muchas veces funcionan como fronteras, necesidades del mercado para colocar músicas en las bateas. "Elemental" es un cúmulo de diferentes procedencias y sensaciones que conviven. Si bien hay una línea estética que intenta un relato homogéneo, las músicas van transitando muchas sonoridades. La segunda entrega de "Elemental" vendrá con baladas rockeras, candombes, vidalas y bossa novas.

-En "Historias" ya habías trabajado con el grupo Cuarto B. ¿Cómo salió esa colaboración?

-Varios de sus integrantes son personas que quiero muchísimo. Trabajar con ellos fue maravilloso. Su humildad, su calidez humana y su potencial musical hicieron que los ensayos y la grabación fueran disfrute puro. Eso impacta en el resultado. Creo que "Historias" es una de mis canciones favoritas.

-¿Para cuándo estará en la calle esa segunda parte?

-Estimamos que para los meses de marzo/abril del 2021 ya estará listo para escuchar.

Trasplantado

-¿Qué planes tenías para este año que termina, que se hayan visto postergados?

-Sin dudas, los conciertos en vivo. Teníamos un plan ambicioso para la presentación de "Elemental": un show interdisciplinario que nos quedó trunco. De todas formas, ya lo estamos proyectando para este 2021 que se avecina.

-Mientras muchos músicos provincianos peregrinan con diferente suerte hacia la Capital, vos te radicaste en el último tiempo en Paraná. ¿Qué te llevó a esa decisión?

-Creo que en Paraná hay una riqueza cultural muy importante, la cantidad de artistas produciendo obras y contenidos es tremenda. Si bien yo vengo hacia estas orillas por una historia de amor, la decisión fue tomada también porque creo que la geografía que propone esta ciudad se ajusta más a lo que hoy en día quiero vivir. Sus sonidos, sus olores conectan con este momento, por eso la elijo. Me vine a principios de este año que desplegó crisis y dolor para mucha humanidad, pero tengo que decir que a mí me sirvió para arraigar al territorio. Soy bastante movedizo, y la obligatoriedad de quedarnos en casa me puso los pies en la tierra... casi que tengo la planta de los pies litoraleña.