Sábado 05.12.2020

9:47

Es oriundo de Cataluña y tiene 24 años

Un hombre se implantó aletas en la cabeza para conectarse con la naturaleza: "No me considero 100% humano"

Él mismo diseñó el objeto y tiene un peso de medio kilo por lado. “Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce”, explicó.

