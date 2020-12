La reconstrucción de Los Pumas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.12.2020 - Última actualización - 16:12

16:11

A las dificultades impuestas por la pandemia de Covid-19, se sumó una semana impregnada de cuestionamientos para el Seleccionado Argentino. Pese a todo, concretó el mejor tour de la historia.

La culminación del Tri Nations 2020 deparó para el Seleccionado Argentino, haber conseguido la mejor ubicación histórica en un periplo internacional, lo que se realza por una serie de factores realmente importante. Primero, porque se trató de un certamen en el que tuvieron que medirse sucesivamente con dos de las potencias mundiales, de manera sucesiva y tras un impasse deportivo que, al menos, totalizó ocho meses, para los jugadores que formaron parte de Jaguares.

Pero como si los condicionamientos de la pandemia de Covid-19 no fueran suficientes, en la última semana, Los Pumas se vieron envueltos en una incontenible andanada de sucesos, que obviamente desviaron la atención emocional de todos y cada uno de los jugadores; no solamente de los tres involucrados directamente (Matera, Petti y Socino). Esto, provocó no pocos inconvenientes en la estructura del trabajo cotidiano.

Sin embargo, una vez más, emergió la génesis histórica de uno de los más emblemáticos representativos nacionales: la misma que les permitió fortalecerse desde las adversidades. La misma que hizo posible el primer triunfo ante los All Blacks (25 a 15) del historial; la misma que había permitido empatar el cotejo anterior ante los Wallabies (15 a 15), pese a un contenido muy desfavorable.

La manera en que se dieron el triunfo tan notable, los dos empates y una caída inobjetable, permitió avizorar una especie de reconstrucción de Los Pumas, tras la pobre actuación en la Rugby World Cup Japón 2019. Pero fundamentalmente, con la irrupción de jóvenes y destacados jugadores, es dable imaginar un futuro más que promisorio.

Del conductor

Más allá del intrínseco valor que siempre posee la palabra del head coach, este sábado, más que nunca, valía recoger la opinión de Mario Ledesma, quien :en diálogo con ESPN habló sobre temas realmente sustanciales de la actualidad del plantel y del rugby argentino en general.

* "Fue una semana muy difícil para todos, desde el domingo hacia acá; fue una especie de montaña rusa emocional y el grupo se sintió muy unido. El miércoles vivimos una noche muy linda, donde los chicos le hicieron regalos a integrantes del staff y después la entrega de camisetas la hicieron los que no estaban dentro de los 23 elegidos para el partido de hoy. Realmente, fueron cosas muy lindas..."

* "A Nico (Sánchez) le agradecí profundamente. Todas las cosas que dijo fueron con propósito; estuvo súper atento al más mínimo detalle: cuando uno se caía, se encargaba de levantarlo. A todos los líderes le estoy especialmente agradecido... Cuando tenés a los líderes así, el resto del equipo camina con firmeza".

* "El rugby está haciendo una autocrítica tremenda con el programa Rugby 2030, de conflictividad, de género. Nos equivocamos, hacemos macanas, pero todo el tiempo nos anclamos en el propósito y en intentar hacer las cosas bien. Quizás como siempre hablamos de valores, cuando te equivocás, te caen un poco más duro. Estamos tratando de mejorar las cosas que se hacen mal en los clubes, en el seleccionado. Hemos pedido disculpas y todos lo saben".

* "Es impresionante cómo los jugadores iban cargando las pilas. Nos nutrimos de la energía que el grupo generaba hacia adentro y nunca más cierto que en esta semana. Habíamos preparado muchas cosas esta semana y queríamos jugar más, pero no se pudo por los condicionantes externos. El equipo se siente muy cómodo defendiendo y con estas condiciones no nos sentíamos muy en peligro. En el entretiempo los chicos nos hicieron saber que la pelota estaba muy difícil. Era cuestión de ir buscando los espacios libres, ir a disputar y tener territorio más que posesión. Con la cantidad de penales que nos cobraron fue difícil".

* "Nos nutrimos de la energía que generaba el grupo: los chicos que quedaban afuera de los 23 entrenaban más, incluidos los viernes a la tarde y sábados a la mañana. Se había hecho un programa muy detallado para que siguieran progresando a pesar de no jugar. Todos sintieron eso, así que más allá de los nombres, son todos productos del rugby argentino, de los clubes, los centros y me pone muy contento que se haga visible acá", concluyó.

También resulta oportuno reflejar lo expresado por el rosarino Jerónimo de la Fuente, quien por la ausencia de Matera, fue capitán del representativo argentino.

* "De la semana prefiero no hablar en este momento; me quiero quedar con el equipo y cómo lo sentimos. Queda un sabor amargo por el empate, ya que nos hubiese gustado ganar; pero sin dudas, fue una de las mejores giras que me tocó vivir. Cuando las cosas se ponen difíciles hay que poner el cuerpo y hoy el día estaba difícil: la lluvia, muchos nervios y la defensa volvió a aparecer... En esta gira debutaron muchos chicos, así que estoy feliz por lo que estamos formando y creo que tiene que ser el piso de Los Pumas".

* "Fue una semana atípica, casi no entrenamos y hoy logramos sacar adelante un partido muy áspero. Nos propusimos desde el primer minuto que empezamos a entrenar el 7 de agosto que cada entrenamiento y cada partido fueran como el último. Nos lo hacíamos saber y ese era el motor para todo el grupo", reflexionó finalmente el back formado en Duendes Rugby Club de Rosario.

Detalles

Ambos utilizaron camisetas alternativas. Los Wallabies, el modelo Aborigen, dedicado a los pueblos originarios del país. Los Pumas una predominantemente negra, con vivos celestes y que en una manga, lucía un número 10 y un crespón negro, en homenaje a Diego Maradona.