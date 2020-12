https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora contó que ha mantenido reuniones con todos los sectores políticos y ya analiza propuestas.

En cualquier partido Viviana Canosa dijo que quiere dedicarse a la política

Viviana Canosa, estuvo invitada al ciclo Terapia de Noticias (La Nación +), donde reveló sus intenciones de dedicarse a la política, y adelantó que ya ha mantenido reuniones diferentes partidos para analizar propuestas.

En diálogo con el periodista Francisco Olivera para Terapia de noticias, Viviana Canosa fue consultada sobre si se dedicaría a la política: "Sí", fue la contundente respuesta de la conductora de Nada Personal (El Nueve), cuyas opiniones han generado cantidades iguales de detractores y admiradores.

Profundizando sobre el tema, agregó: "Me están ofreciendo mucho. Me reuní en las últimas semanas con todos. Básicamente, porque me suelo juntar con mucha gente de la política, de todos los palos", precisó. Aunque aclaró: "A ninguno le digo que sí y a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con alguien en particular, un partido, gente, porque los políticos tienen una imagen muy negativa frente a la sociedad", contó la locutora, de 49 años de edad.

Al preguntarle si se había reunido con peronistas, Canosa contó que se reunió "con peronistas, liberales y macristas, con todos" De todas formas advirtió: "No creo que mi incursión en la política sea pasado mañana o el año que viene, pero que lo voy a pensar no tengo ninguna duda", indicó, y explicó: "Porque quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos. Yo sí quiero un país igualitario, pero uno que iguale para arriba".

"Cuando yo a veces hablo de educación, y hay gente que me putea pro las redes sociales, les digo: '¿sabés qué? Los funcionarios públicos, todos, del Presidente para abajo, tienen que mandar a sus hijos a escuelas públicas'. No quiero que ningún funcionario mande a sus hijos a escuelas privadas. Y cuando les pasa algo de salud, que vayan al Hospital de su barrio, a ver si las escuelas y hospitales de su barrio no mejoran", expuso.

En otro tramo de la entrevista, Viviana Canosa propuso cuando hablaba de los políticos y sus spots, incursiones en las redes, entre otras cosas: "Hay que hacer menos encuestas, hay que estar más en la calle, hay que escuchar más a la gente, hay que recorrer el conurbano, el país, las villas. No ir a inaugurar caños, una cloaca. Salgamos a la calle", concluyó Canosa, quien previamente había sido muy crítica con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, la primera dama, que recientemente inauguró obras para la provisión de agua potable y sus fotos se viralizaron en las redes. "La primera dama va y gastan una fortuna para inaugurar una manguera, un caño o una canilla", lanzó.