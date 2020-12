Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

Diego Leyenda

ESTEBAN AIGNASSE

La pelota no se mancha, el verde césped tu natural hábitat, la zurda inmortal que maravilla a los mortales, la destreza física indescifrable, el equilibrio desafiando la gravedad, el dolor inmune a esas patadas criminales, el Robin Hood de los napolitanos, el chico rebelde de la FIFA, el orgullo de defender la camiseta celeste y blanca, el comandante de la epopeya del 86, el amor eterno por tu patria…

Fuiste mito viviente. Ahora lo serás mucho más. Ya nadie se quejará por tus hábitos y tu forma de vida. Como dijo el Negro Fontanarrosa "la verdad que no me importa lo que el Diego hizo con su vida, me importa lo que él hizo con la mía". Y vaya que me la hiciste inmensamente emotiva. Con muchos momentos de felicidad plena, pero también de tristeza infinita, como el de hoy. Llore junto con vos por muchas alegrías cómo también llore por el dolor del 90 y el 94. Me peleé por vos porque te defendí y te voy a seguir defendiendo donde sea. Fuiste el más grande jugador del fútbol del mundo. Y no solo por tu habilidad, tu gol a los ingleses, tus entradas en calor que llenaban los ojos de asombro. Eras líder nato, ganador, solidario con sus compañeros, incentivador, carismático, el gran capitán de la Selección Argentina.

Conviví con vos desde los 9 años, cuando me levantaba a las 5 de la mañana para verte jugar con la selección juvenil en el mundial de Japón. No me importaban tus idas y vueltas. Vos ya habías llenado mi corazón con tu magia. En lo tuyo fuiste el mejor representante que tuvo nuestro país. Vos demostraste amar a la Argentina.

Tu presencia tenía un aura única, donde ibas dejabas a todos imantados, fuiste el ser más conocido del planeta, hasta en Oxford, los ingleses –sí, a esos que le hiciste el más grande gol de la historia de los mundiales- te declararon "Maestro inspirador de sueños". Aún hoy, a los 60 seguías teniendo el mundo a tus pies. Y eso que diste ventajas maestro. ¿Qué hubiese sido de vos sin esa blanca enfermedad? Te fuiste antes, quería algún día poder abrazarte, pero los distintos, los elegidos, los genios, los rebeldes, los iconos, muchas veces parten antes. Chau Diego, hasta siempre. Como te voy a extrañar.

****

Agradecimiento por un sueño cumplido

PABLO GIGLIOTTI

"Algo para destacar: habiendo cumplido hace unos pocos días 92 años de edad, socio vitalicio de Colón, tuve el deseo de realizar una visita al Cementerio de los Elefantes. Luego de realizar los trámites de rigor, el día jueves 26, acompañado por uno de mis nietos y una hija, llegamos al estadio, y asistido por un señor vasco, tuve todas las puertas abiertas y así pude caminar por el césped de la cancha, sentarme en un banco de suplentes y llegar hasta donde tengo mi platea oeste. Pude observar el sector sur, que da al Fonavi y ver el anillo cerrado, un sueño que se cumplió. El campo de juego está impecable. El sector de las plateas y otros espacios merecen 10 puntos. Es mi intención dar a conocer esta visita y agradecer a las autoridades del club Colón, que me permitieron disfrutar algo que tenía en mi mente, desde hace bastante tiempo y que felizmente pude cumplir. Al señor que nos acompañó, le manifiesto mi reconocimiento por la calidad con que nos asistió. Gracias a El Litoral, mi diario, por permitirme expresar, como siempre lo hace".

****

Agradecimiento

CÉSAR FALONI GUERINO

"Quiero agradecer a todo el personal de la Seccional 8va. de Policía de Santa Fe y al Jefe de la 4ta. Zona de Inspección, Comisario Supervisor Mario Leguizamón, por el rápido accionar en la recuperación de la moto de mi propiedad que fuera sustraída el martes 25 de noviembre por dos delincuentes en la puerta de mi domicilio. Así también destaco la buena predisposición del Sumariante Barrios y de las fuerzas de apoyo policiales que intervinieron en dicho procedimiento".

****

Paridad de género

HUGO LUIS BONOMO

"Leemos una noticia:' Es ley la paridad de género en listas electorales'. La paridad es igualdad, y el hombre no es igual a la mujer. Agregamos nuestra visión, para complementar, y adecuar al bien común, esta ley. Hay un solo género; el género humano, y debería ser elemental y básico considerarlo así. En este contexto debe primar la libertad, sobre todas las cosas, y la libertad no desaparece si las posibilidades no son iguales para todos los seres humanos. En una sociedad lógica, debe haber equidad entre mujeres y hombres e igualdad de derechos y oportunidades, sin discriminación sexual alguna. Pero la paridad también debe abarcar la competencia, y es atributo de cada uno, lograrla. ¿Y si planteamos justicia y ecuanimidad? El cupo genera lo contrario. En todo, debe prevalecer el interés por el bien común. ¿Qué pasa si en un cargo fundamental, quedan afuera mujeres más capacitadas, por exceder el cupo? Esa es la verdadera discriminación. Lo que creo fundamental; es legislar para que haya igualdad y acceso irrestricto a cualquier función; donde la libre elección popular o concursos justos y ecuánimes determinen capacidad e idoneidad, aunque los cargos sean todos ocupados por mujeres. Así, también, crecerá la autoestima y valoración de las reales posibilidades, por su sola condición humana, en un ámbito de absoluta libertad e igualdad".

****

Recuerdo eterno

PATRICIA

Diego Maradona:

qué se puede decir.

Tu nombre lo dice todo.

Si se dice Maradona

la gente dice Argentina.

Si se dice Argentina

la gente dice Maradona.

Como vos, la pelota no

se mancha porque tiene

tu nombre. Alguien dice

que te fuiste.

Te fuiste con la pelota

a jugar con Doña Tota

y Don Diego, que no es ciego

te ve, te ve y te ve.

Y la gente cuando vea una pelota

gritará Maradona, Maradona, Maradona.

Vos descansás tranquilo

porque hacés goles de cielo.

Estás con tus padres,

estás con la gente

y así será para siempre.

La gente no dejará

de gritar Maradona,

Maradona, Maradona.

La gente no parará

de llorar cada vez que

una pelota busque, busque y busque

un gol que sólo en

el arco del cielo

entrará.

Los arcos de la tierra

se dormirán

esperando un gol

que nunca nadie más hará.

Dios está celoso

te quiere para Él

pero la gente es porfiada

y nunca te olvidará.