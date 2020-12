https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Podrá apelar

Irán: 30 meses de prisión para la ex vicepresidenta Shahindojt Moulaverdí

La justicia iraní condenó a 30 meses de prisión a la ex vicepresidenta para temas de Mujeres, Shahindojt Moulaverdí, por "proporcionar información y documentos clasificados" y "propaganda contra el sistema".

Shahindojt Moulaverdí Crédito: Captura de pantalla



Shahindojt Moulaverdí Crédito: Captura de pantalla

