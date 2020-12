Los "hombres de negro" celebran la vuelta al ruedo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El regreso de las categorías de ascenso abre las puertas nuevamente a los jueces del interior del país. "Ha crecido muchísimo y tenemos representantes en todas las categorías", afirma quien busca reinsertarse en los primeros planos.

Javier Díaz | deportes@ellitoral.com

La vuelta a pleno del fútbol argentino, ahora con los certámenes de ascenso en marcha, significó una gran noticia -entre otros- para un amplio grupo de árbitros del interior del país que tendrán mayores chances de mostrarse desarrollando su actividad. En Santa Fe tenemos casos de sobra.

Como muestra, vale mencionar el caso de Carlos Córdoba, quien hace algunos años trascendió las fronteras de la Liga Santafesina para instalarse en el ámbito nacional y ahora busca reinstalarse en los primeros planos. La semana pasada, en el reestreno de la Primera Nacional, tuvo actividad en Mitre de Santiago del Estero ante Belgrano de Córdoba y, para él, este extra largo fin de semana futbolero representará otra buena oportunidad de continuar desandando ese camino, ya que tendrá acción dirigiendo un interesante encuentro en la "Perla del Oeste" santafesino.

Córdoba fue designado para arbitrar Atlético Rafaela ante Tigre, partido correspondiente a la segunda fecha de la zona B de la Fase Primer Ascenso de este extraño certamen de transición que se armó para la segunda división en importancia del fútbol argentino. El cotejo se disputará este lunes a las 17.10 y contará, además, con la presencia de Adrián Franklin como cuarto árbitro.

Para la "Crema" rafaelina será su estreno en condición de local, luego de empatar 3 a 3 con Deportivo Riestra en Buenos Aires por la primera fecha. El "Matador" de Victoria, en tanto, debutó el fin de semana pasado con una importante victoria sobre San Martín de Tucumán, como visitante, por 1 a 0.

Córdoba sabe que se le presenta una interesante oportunidad y solamente piensa en demostrar que se encuentra a la altura.

-¿Cómo recibiste la noticia de la designación después de tan larga inactividad?

-La recibí con mucha alegría, con una sensación de triunfo después de una época llena de noticias negativas para todo el mundo. Al mismo tiempo, la tomo con la responsabilidad del caso ya que tenemos que seguir cuidándonos entre todos porque la pandemia aún está con nosotros.

-¿Cómo te mantuviste activo durante todo este tiempo?

-Nos mantuvimos con un seguimiento intenso de los profes de AFA, con los que hacíamos reuniones a través de zoom una vez por semana. Al principio trabajábamos cada uno en su casa con espacios muy reducidos y planificando el resto de los días de la semana, hasta que liberaron la actividad física al aire libre. Eso nos permitió trabajar mejor y en mi caso lo pude hacer bajo el mando de Gustavo Recalde e hijo con quienes mantenemos contacto continuo.

-¿Creés que es importante la vuelta de los torneos de ascenso para que tengan rodaje otra vez los árbitros del interior?

-La verdad que sí, realmente es muy importante para nosotros la vuelta de las competiciones. El arbitraje del interior ha crecido muchísimo tal es así que en todas las categorías tenemos referentes del interior, tanto a nivel nacional, como sudamericano y mundial también.

-Cambiando de tema, como futbolero, ¿te impactó la noticia del fallecimiento de Maradona?

-Sí, la verdad que dolió mucho la pérdida física de Diego. Yo admiraba mucho al "Diez" por los dones que él tenía: liderazgo, convicción, inteligencia, habilidades inéditas. De su vida privada no voy a opinar, pero el mundo se está encargando de demostrar lo que era el Diego como deportista. Por eso creo que realmente fue un golpe muy duro para el fútbol argentino y el deporte mundial.

-Precisamente sobre esto, ¿te sorprendió la cantidad de homenajes que hubo en todo mundo y lo que generó?

-No sé si me sorprendió, pero nunca había visto tantos homenajes juntos. Yo estuve en Mitre de Santiago contra Belgrano de Córdoba, por la Primera Nacional y antes de comenzar el partido también lo homenajeamos sentidamente, como en todo el mundo. Pienso que fueron totalmente merecidos cada uno de los homenajes que hubo.

-También hubo revuelo por algunos "no homenajes"...

-Bueno, los que no sintieron que debían homenajearlo no lo hicieron... cada uno sabrá lo que hizo o no y tendrá sus motivos. Igual, creo que fueron muy pocos.