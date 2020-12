El día que Maradona dio la vuelta olímpica con Paraná

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en el Torneo de Fútbol Evita que se desarrolló en 1973 en Embalse Río Tercero. Y así lo recuerda el goleador de ese certamen y hoy relator deportivo, Rubén Gey.

Ezequiel Re | deportes@ellitoral.com | Paraná (Especial para El Litoral)

Las anécdotas que relacionan a Diego Maradona con el fútbol son inagotables. En este caso tuvo que ver con una selección Juvenil de fútbol de Paraná, campeona nacional en el Torneo Evita de 1973 desarrollado en Embalse Río Tercero. Y así lo contó quien fue goleador del certamen y ahora relator de fútbol (sigue la campaña de Patronato por Radio La Voz de Paraná) Rubén Arnaldo Gey.

-¿Cómo logran la clasificación al Nacional Evita?

-Se conformó la selección de Paraná, a través de las Escuelas. El equipo fuer armado por Cacho Dubroca (abuelo del futbolista Iván Furios), el Tano Omarini (ascendió a Patronato al Nacional de 1978) y Oscar Alejó Clariá (jugó en Atlanta). Para clasificar a Embalse Río Tercero había que ganar la zona de Entre Ríos. Así llegamos a la final con Gualeguaychú que fue un poco rara. El encuentro definitorio se disputaba en cancha de Sportivo Urquiza y se suspendió por incidentes afuera de la cancha cuando quedaban 9 minutos para terminar el partido. Estábamos 3 a 3 y a nosotros nos expulsaron dos jugadores (Palolo Mansilla y Carlos Jatib). Esos 9 minutos se completaron en Victoria y en realidad el árbitro jugó 18 minutos. Iban 10 de juego y meto el cuarto gol y no se modificó el resultado. Así que ganamos 4 a 3 y viajamos a la provincia de Córdoba. Nosotros teníamos 16 años.

-Y así llegan a Embalse donde viven la anécdota con Diego Maradona.

-Maradona va con un equipo famoso llamado Los Cebollitas, en una categoría menor que nosotros que éramos Juveniles. Ellos jugaban antes sus partidos y un día Carlos Jatib nos dice ́vamos a ver a un pibe que la rompe con los Cebollitas ́. Y lo fuimos a ver. Era un crack en potencia.

El equipo de Paraná campeón Juvenil del Nacional Evita en Embalse, en 1973.

-¿Y llegan a la final?

-Sí, ellos juegan la final con La Rioja y pierden. Maradona lloró mucho. Después a la tarde jugamos con Corrientes la final. Como los padres de Diego eran correntinos los fue a alentar. Le ganamos 8 a 1, ya íbamos 4 a 1 cuando terminó el primer tiempo. Los goles los marcamos Rubén Zapata (fue presidente de Unión de Crespo), Voltolini y yo. Maradona fue a consolar a los correntinos y después se acercó a donde estábamos nosotros.

-¿Y qué pasó?

-Nosotros nos preparábamos para dar la vuelta olímpica nos regalan una remera blanca que decía "Argentina Futura". En un momento Maradona se acercó y nos pedía una camiseta de regalo. Le dijimos que no podíamos porque se las llevábamos de regalo a nuestros viejos y él entendió. Nuestro arquero Rodolfo Faín lo llama y lo invita a dar la vuelta olímpica con nosotros. Así que fue un momento inolvidable a futuro para nosotros porque Maradona nos acompañó. Era más chico que nosotros. Ese torneo fue el primer certamen nacional que ganaría un equipo de Entre Ríos. Salimos hasta en la revista El Gráfico.

-¿Ya era crack en la cancha?

-Jugaba muy bien, ya en Cebollitas demostraba el potencial que tenía.

-¿Se volvieron a ver con él?

-No, yo solamente lo crucé en 2008 en cancha de Patronato cuando vino a jugar showbol.

Faín y Gey vivieron una anécdota con Maradona.

-¿Y qué pasó con ese equipo del 73?

-Nunca dejamos de juntarnos, tenemos grupo de whatsapp y una vez por mes nos reunimos. El grupo jamás se rompió.

-¿Cómo tomaste la muerte de Maradona?

-Estaba viendo el programa del Pollo Vignolo por Espn y ahí me enteré. No podía creerlo. Me largué a llorar. Fue prácticamente el mismo momento en que llegó mi hija Juliana con su título y diploma de kinesióloga. Sensaciones encontradas. Terminamos llorando juntos. Quedará como un momento inolvidable. Me entero prácticamente de la noticia cuando mi hija me mostraba su diploma.

Pralong, el abanderado

Rubén Gey se destaca por sus relatos de fútbol en Radio La Voz de Paraná. En aquel torneo Evita fue el goleador del torneo (en la final marcó 4). El delantero surgido de Universitario, pasó por Sportivo Belgrano de San Francisco y Racing de Trelew, entre otros. En tanto que de ese plantel el defensor Dante Pralong actuó en el Nacional B en Deportivo Maipú de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.