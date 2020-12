https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020 - Última actualización - 9:07

9:05

Ayer domingo, desde las 18 horas, se desarrolló una nueva jornada de Plaza Feria, en la plaza 25 de Mayo, con el cumplimiento de los protocolos correspondientes tanto para feriantes como para artistas musicales y público que, una vez más, acompañó esta propuesta en gran número.

Un fin de semana diferente Bajo estrictos protocolos Rafaela vivió la "Plaza Feria" Ayer domingo, desde las 18 horas, se desarrolló una nueva jornada de Plaza Feria, en la plaza 25 de Mayo, con el cumplimiento de los protocolos correspondientes tanto para feriantes como para artistas musicales y público que, una vez más, acompañó esta propuesta en gran número.

En el marco de la agenda "Verano Acá", siguiendo el nuevo plan de crecimiento, diversificación y fortalecimiento de la feria, se sumaron shows acústicos a cargo de Lilu Galetti, Celina Astudillo, Camilo Mansilla, Marian Bono, Lucas Leiva, Gustavo Theler, Angy Wharhol, y el proyecto "Rafaela tiene Rock", quienes ofrecieron temas musicales de diversos géneros en dos estaciones ubicadas en diferentes puntos del recorrido.

Al respecto, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer dijo: "Nuestra idea es ir recuperando la cultura del encuentro y del arte presencial luego de casi todo un año de Zoom, videollamadas y streamings. El reciente Decreto firmado por el gobernador Omar Perotti nos permite reactivar el programa Verano Acá, siempre respetando los protocolos sanitarios correspondientes, y el intendente Luis Castellano tiene un especial interés en que generemos estas alternativas de esparcimiento para un verano que se presenta atípico, con muchas familias que no viajarán a otros destinos turísticos y se quedarán en Rafaela"."

"Esas herramientas vinieron para quedarse, son necesarias, pero son un complemento. Ningún medio tecnológico reemplaza al diálogo en una feria entre cliente y creador, con el fondo de los colores y sonidos de la plaza, ni ver y escuchar artistas e instrumentos en un mismo ámbito", expresó el funcionario; al tiempo que sostuvo que "necesitamos volver a conectarnos con nuestros sentidos luego de un año complejo".

La próxima edición de "Plaza Feria" se prevé para el 19 y 20 de diciembre. Asimismo, el próximo fin de semana, en el marco del programa "Verano Acá", habrá espectáculos de tango y música tropical en el Anfiteatro "Alfredo Williner" (con reserva previa de entradas para cumplir con los protocolos) y el "Mercado de Pulgas" en la Vecinal del barrio Sarmiento.

Artesana

María Eugenia es una de las artesanas que estuvo presente en la jornada mostrando sus creaciones en uno de los stands dispuestos: "veía que mucha gente no tenía espacio o tiempo para dedicarle a su jardín así que me ocupo de elaborar jardinería personalizada. Nos merecíamos volver a salir y disfrutar del aire libre y de nuestra querida feria, no solo por lo económico, sino por el contacto con la gente y, en todo esto, es muy importante el apoyo que nos brinda la Municipalidad".

Artista

Celina Astudillo es una intérprete que formó parte de la vuelta de la música a la feria: "Nuestro espectáculo da para canciones tranquilas teniendo en cuenta el contexto y me puso muy feliz volver a cantar. Es lo que todos los músicos pensamos. Es una oportunidad muy linda ya que hacía muchos meses que no podíamos presentarnos en un escenario. Los músicos le agradecemos a la Municipalidad y ojalá que se repita".