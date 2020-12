Muerte en un boliche: comenzaron a juzgar a tres patovicas y un policía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Con fuertes planteos previos y sin uno de los acusados en la sala, se inició el debate por el homicidio de Emiliano Iván Arri, asfixiado en un intento por reducirlo y sacarlo del local la madrugada del 24 de septiembre de 2017.

La primera jornada del juicio a los patovicas y el policía acusados del homicidio de Emiliano Iván Arri (39) comenzó con duros planteos por parte de las defensas de los imputados. El joven falleció el 24 de septiembre de 2017, luego de que fuera reducido en un boliche de Gálvez.

Cinco personas fueron imputadas en el marco de la causa, cuatro empleados de seguridad del boliche On-Club y un policía, a quienes se les atribuyen distintos grados de participación en la muerte de Arri. Esa madrugada acarrearon al joven hasta el sector del guardarropas del local de Belgrano al 600, donde le aplicaron una "llave" hasta que perdió el conocimiento.

La tarde del pasado viernes el tribunal compuesto por los jueces Sergio Carraro, Octavio Silva y Gabriel Candioti abrió el debate. En el banquillo de los acusados se encuentran Juan Pablo Rivero (42), Juan Pablo Ortíz (39), el policía José Francisco Carrizo (34) y Claudio Sebastián Ojeda (40), mientras que el quinto imputado -Cristian David Serrano (34)- será juzgado con posterioridad ya que tiene un recurso de apelación pendiente.

El fiscal de Homicidios Martín Torres pretende penas de prisión que van desde los 6 años y medio, hasta los 20. Las defensas, por su parte, sostuvieron la inocencia de sus representados y realizaron dos pedidos previos al comienzo de los alegatos de apertura.

"Cumplir con la ley"

El penalista Néstor Oroño, que junto con su hijo Sebastián representan a Rivero, señaló que no existe una "previsión legal que autorice a separar juicios", y que al hacerlo se atenta contra los principios de congruencia y concentración. El interés común "es reconstruir la verdad", lo cual será difícil "si de entrada estamos arrancando una parte de la verdad".

"¿Qué pasa si tenemos que hablar de Serrano?" -que no será parte del juicio- cuestionó el abogado, y manifestó que no se juzga a los cinco imputados juntos porque "acá a toda costa hay que dejarlos presos a los muchachos" cuyo tiempo máximo para permanecer en prisión preventiva vence en los próximos días. Oroño habló del "miedo a lo que pueda decir la tribuna" y señaló que "tenemos vergüenza de cumplir con la ley. Que el populismo no contamine también a la Justicia. Vamos a trabajar por el derecho y la justicia, no para la tribuna".

Los abogados Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano -por Ojeda-, Hilda América Knaeblein y Sebastián Gervasoni -por Carrizo- y Martín Montegrosso y Guillermo Morales -por Ortíz- adhirieron al discurso de su par.

Estos últimos también manifestaron que aún no cuentan con tres informes "fundamentales" para la teoría del caso de la defensa. Los mismos fueron solicitados al Ministerio de Seguridad, la Municipalidad de Gálvez y la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informaciones Particulares, pero aún no fueron remitidos.

Para el juicio se eligió una de las salas de mayor capacidad del edificio, en pos de mantener las normas de cuidado básicas de distanciamiento.Foto: Manuel Fabatía

Rechazo y alegatos

El fiscal replicó que la producción de prueba comienza el 14 de diciembre, y que mientras tanto, existe tiempo suficiente para que los defensores puedan obtener dichos informes. En la misma línea opinó el querellante Raúl Berizo, quien representa a la madre de la víctima, e intervino en el debate por Zoom.

En cuanto a la ausencia de Serrano, el fiscal Martín Torres aseguró que la "fragmentación no tiene que ver con esta acusación", pero que no será "ni la primera ni la última vez" que se de una situación de estas características. Y consideró que "no se han vulnerado" los derechos y garantías de los imputados. Además, destacó que "la acusación fue presentada hace 13 meses" y que la fiscalía se ha esforzado "por traer a Serrano a este juicio".

Luego de un cuarto intermedio el tribunal rechazó las objeciones de las defensas y dio paso a los alegatos de apertura.

"Llave" al cuello

En su alocución, el fiscal Torres explicó la mecánica del hecho que culminó con la muerte de Emiliano Arri la madrugada del 24 de septiembre de 2017. El joven "fue interceptado por los acusados, quienes lo trasladaron por la fuerza hacia el sector del guardarropas" del boliche y allí "Rivero lo tomó del cuello mientras los otros hombres sostenían sus extremidades para que no escapara".

"Arri murió por un mecanismo de asfixia por compresión que fue causado por una 'llave' practicada con ambos brazos por Rivero". Y "resulta claro que el autor del delito no hubiera podido llevar adelante su conducta violenta sin la colaboración de las otras cuatro personas".

Sin intención de matar

A su turno los defensores desvincularon a sus clientes de la muerte y señalaron su inocencia. Además, indicaron que en caso de ser encontrados responsables, debería ser bajo la figura de homicidio "culposo o preterintencional", ya que a su entender "no se puede probar el dolo homicida". En ese caso, las penas se reducirían drásticamente, ya que el máximo previsto es de 6 años de prisión.

El debate se reanudará el próximo lunes 14 de diciembre, cuando comenzarán a declarar los testigos. En total hay 64 declaraciones que se prevé serán escuchadas por el tribunal durante tres días consecutivos, tras las cuales se realizarán los alegatos de clausura. La sentencia se dará a conocer el viernes 18 de diciembre a las 18.30, según el cronograma de audiencias de la Oficina de Gestión Judicial.