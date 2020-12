EEUU se acerca a un promedio de 200.000 casos diarios de coronavirus

Luis Abdeneve cuenta una historia que lo llena de dolor...

"Fui a visitarlo con Lalo, su hermano. El recién había llegado de Italia, era el año 1987, estaba en la cresta de la ola y me regaló la camiseta del Nápoli, todavía transpirada, que había usado en el último partido. Y me la dedicó. Unos conocidos de mi hijo fueron a mi casa y me la robaron", cuenta aquél diestro que jugaba como si fuera un zurdo.