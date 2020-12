https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020 - Última actualización - 12:11

12:01

La actriz se manifestó después de que el abogado le reclamara a Gianinna Maradona: “No voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”.

Tras la muerte del Diez Dalma Maradona apuntó duramente contra Matías Morla La actriz se manifestó después de que el abogado le reclamara a Gianinna Maradona: “No voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”.

A poco más de una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, la disputa entre familiares y el último entorno del Diez sigue dando que hablar. La que tomó la palabra ahora fue Dalma Maradona, la mayor de las hijas del astro con Claudia Villafañe. Luego de que el último representante legal de Diego, Matías Morla se refiriera en duros términos a su hermana Gianinna, la actriz contraatacó en su cuenta de Instagram.

Dalma recogió el guante por unos audios de Morla que circularon en el programa Intrusos en el que culpaba a Gianinna por no haber podido asistir al velorio de Maradona, ni en la Casa Rosada ni en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. “Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, acusó el letrado.

Foto: Instagram

Luego de demostrar en una historia de Instagram que Morla le había impedido mencionarla en la red social porque la tiene bloqueada, y bajo el título “más cagón no se consigue”, escribió un posteo defendiendo a Gianinna: “Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente”. Y anticipó que le iniciaron un juicio a Morla: “Nos vemos ahí, y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara”.

Foto: Instagram

“Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra”, manifestó la actriz. Y agregó: “Pero si no, tu condena es social...” “A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”, arremetió. En el párrafo final, la actriz se refirió en términos irónicos al abogado de su padre: “Y por último, agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”.

Foto: Instagram

La pésima relación entre las hijas de Claudia Villafañe y Morla quedó expuesta el viernes pasado, cuando el programa Intrusos publicó unos audios de WhatsApp que el abogado le había enviado a Gianinna. “Quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez”, dijo el letrado en uno de esos mensajes. “Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”, agregó.

Además, Morla le explicó a la hermana de Dalma el motivo por el que prefiere no tener una reunión: “Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la Justicia determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré”.

En el marco de la batalla legal luego del fallecimiento de Diego el 25 de noviembre pasado, Morla sufrió un golpe cuando la Justicia rechazó su pedido para que las hermanas de Maradona puedan ser querellantes en la causa que investiga la muerte del astro del fútbol. Se trata de Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona, quienes pretendían acceder al expediente y poder solicitar la realización de medidas de prueba o presentar peritos de parte. El juez de Garantías N°2 de San Isidro, Orlando Díaz entendió que hay otras personas de su círculo familiar directo con mayor importancia como para acceder a ser querellantes, como por ejemplo sus hijos.

Tenés que leer

Morla estuvo ligado profesionalmente a los últimos años de la vida del Diez. Fue él quien arregló los contratos para dirigir en Emiratos Árabes, Bielorrusia, México y en la reciente etapa en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Además, según registros a los que accedió Infobae, Morla preside la firma Sattvica SA, dueña de una serie de marcas vinculadas a la explotación de la figura del astro.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Sattvica –de la cual Morla es empleado según sus registros previsionales desde septiembre de este año– es propietaria de las marcas “El 10″, “Maradona”, “Diegol”, “La Mano de Dios”, “Maradona” y “El Diego”, entre otras rúbricas similares. Morla comparte la titularidad de la firma junto a su cuñado, Maximiliano Pomargo, parte del último entorno del Diez.

Los registros datan al menos de marzo de 2013: los ingresos en el INPI se extienden hasta 2018. No hay co-titulares, el nombre de Diego no aparece en las planillas del INPI, solo Sattvica SA. Inclusive, un acta del INPI a la que accedió Infobae, por ejemplo, data de 2017 y muestra a Diego como cedente en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca “Diego Armando Maradona”.

La capacidad de licencia y merchandising de la marca es casi infinita, con una historia que incluye artículos deportivos, raspaditas de juegos de azar, indumentaria y videojuegos. La batalla por el control de su imagen es otra de las tantas que se libran luego de la muerte de Maradona. Un reconocido letrado con gran experiencia académica que conoció por dentro los asuntos del clan Maradona, se refirió a la posibilidad de Dalma y Gianinna de disputarle la tenencia a Morla: “Es muy complicado, realmente. Hay que ver los contratos. Como mínimo, hay que plantear una demanda civil, no penal. Pero poder, se puede”.