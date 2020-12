https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020 - Última actualización - 16:07

16:04

NBA Campazzo: "Intentaré poner todo mi esfuerzo para que mi adaptación sea lo más rápida posible"

El basquetbolista argentino Facundo Campazzo aseguró que pondrá su "esfuerzo en el campo" para que la adaptación en su nuevo equipo, los Nuggets de Denver, de la NBA, "sea lo más rápida posible".



"Lo único que me falta es trabajar al máximo, aunque al principio hay muchas cosas nuevas, intentaré poner todo mi esfuerzo en el campo para que mi adaptación sea lo más rápida posible", declaró el base cordobés en rueda de prensa.



"Facu" Campazzo, de 21 años, de último paso por el Real Madrid, realizó este lunes su primer entrenamiento completo con su nuevo equipo.



Real work starts now 😤 pic.twitter.com/Riwp2aWR9D — Denver Nuggets (@nuggets) December 6, 2020

"Lo más importante para mí es que tanto los directivos, como el entrenador Michael Malone, mis nuevos compañeros y los aficionados me han recibido con un gran cariño y eso me hace sentirme muy feliz en Denver", continuó el jugador del seleccionado argentino, según replicó el diario español Mundo Deportivo.



"Soy consciente de que estamos ya muy cerca del inicio de la temporada, pero el apoyo que recibo del entrenador lo valoro mucho", dijo respecto del técnico del equipo.



El entrenador Malone, de 49 años, por su parte se refirió al base del seleccionado albiceleste como un jugador "pequeño de estatura", al que hay que "juzgarlo por su corazón".



"No veo cómo no puedes enamorarte de un joven como Facu. Es pequeño de estatura, pero no puedes juzgarlo por eso, tienes que juzgarlo por su corazón, que es muy grande. Hace jugadas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa o ve", expresó.



"Tiene una gran dureza, creo que es un muy, muy buen jugador defensivo, un jugador defensivo que rompe el juego de ataque del rival", añadió sobre Campazzo.



El subcampeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de China 2019, por último, comentó que lo que le piden en su nuevo equipo es que intente poner en práctica el juego que lo destacó en su paso por el Real Madrid.



"No tengo ninguna duda de que vieron muchos videos míos antes de ficharme y lo que me piden es que intente hacer mi juego, pero ahora para mi nuevo equipo, y ese es el mensaje que me dio el entrenador", concluyó.



Campazzo debutó profesionalmente en 2008 en Peñarol de Mar del Plata y luego continuó su carrera en Real Madrid en la temporada 2014-2015, luego fue cedido al Murcia entre 2015 y 2017, para luego regresar a la "Casa Blanca" en 2018, hasta su llegada a los Nuggets de Denver, en noviembre pasado.

Con información de Télam