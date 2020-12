https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Boca Juniors aclaró: "Nosotros vamos por el presente, primero está la revancha con Inter de Porto Alegre dentro de dos días, y si pasamos después vendrá Racing. Esto es día a día".

Copa Libertadores Miguel Russo: "Si se da una final con River será bienvenida"

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Russo, dijo este lunes que una posible final ante River por la Copa Libertadores "si se da, será bienvenida, pero hoy nosotros vamos por el presente, primero está la revancha con Inter de Porto Alegre dentro de dos días, y si pasamos después vendrá Racing. Esto es día a día"

"Estamos tranquilos y sabemos que el primer objetivo es Inter. Uno no elige los rivales en la Copa Libertadores, pero si uno aspira a algo mucho más grande vendrán otros rivales y tendremos que estar preparados. Hoy hablamos del presente, que es Inter, porque desviarnos del objetivo no tiene sentido", agregó el DT boquense.

"Y si tenemos la suerte de pasar, nos enfocaremos en Racing. Son muy claros los objetivos, pero no porque no tengamos anhelo. Es muy parejo todo. Y si la idea es estar arriba, hay que ganarles a todos", sostuvo Russo esta tarde en rueda de prensa realizada en el predio de Ezeiza.

En cuanto al posible equipo para jugar el miércoles, y que sería el mismo que ganó en Brasil por 1 a 0 la semana pasada, El técnico indicó que "la idea es repetir del equipo de Porto Alegre. Estamos en un momento de buenos niveles que podemos elegir. Estaban todos bien salvo Ramón (Ábila). Después, buscaremos lo mejor".

Respecto de la salida de "Wanchope" Ábila con una molestia en la ingle en el empate sin goles de anoche ante Talleres en Córdoba, el DT dijo que "vamos a esperar los resultados de los estudios, ojalá no sea nada, o algo muy leve, pero hasta que no tengamos eso, no podemos decir nada".

Consultado sobre un balance de su equipo desde que se reanudó el fútbol debido a la pandemia de coronavirus, tanto en la Libertadores como en la Copa Diego Maradona, Russo señaló que "el nivel de Boca fue de menor a mayor, tuvimos algunas dificultades pero las fuimos superando. Dimos ventaja en el fútbol argentino con respecto al resto de Sudamérica. Pero cuando les tocó jugar, todos estuvieron a la altura".

En cuanto a la rotación de futbolistas, ya que anoche jugaron siete titulares en el equipo que se clasificó a la zona campeonato de la Copa Maradona, el DT explicó que "cuando jugás doble competencia, es bueno rotar porque estuvimos buscando en los dos frentes de la misma manera. Vamos viendo lo que más nos conviene, no hay una regla. Como fue un año atípico, algunos necesitan jugar más que otros".

Otro de los que anoche salió antes del final en Córdoba fue el mediocampista Jorman Campuzano con un golpe en su tobillo derecho. Al respecto, Russo dijo que "Campu está bien, estaba dentro de la lógica el cambio (para los que habían jugado en Brasil) y podía salir. Todos estamos bien y buscaremos lo mejor. A veces cuando llegan estas situaciones todos necesitamos sacar un poquito más, es lo que les pedimos. Los esfuerzos tienen que estar".

Consultado por Carlos Tevez, una de las figuras de Boca en los partidos por la Libertadores, consideró que "tiene mucho que ver con él. Nosotros buscamos lo mejor para cada futbolista, él está disfrutando lo que hace y hay que ayudarlo. A veces vivimos en la vida momentos difíciles y cuesta, pero se hace más llevadero con el que tenés al lado".

En cuanto a la Bombonera y la falta de la hinchada de Boca por el tema del Covid-19, Russo expresó que "la localía siempre influye, esta es una Copa atípica. En Porto Alegre vivimos otro escenario, los equipos argentinos y brasileños son los que viven la localía de otra forma. Ahora hay que saber que depende de nosotros más que nunca".

"Ojalá podamos tener el público de nuevo, pero no por este partido, sino por todos, lo necesitamos para que la vida sea más normal, más real. Ojalá que la gente pueda volver a las canchas, más para la vida del argentino que siente mucho el fútbol", analizó.

El plantel "xeneize" trabajará esta tarde en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza y ahí el técnico empezará a delinear el posible equipo para el miércoles, que sería -según sus palabras y de no haber inconvenientes físicos- el mismo que ganó 1 a 0 en Porto Alegre.

Boca recibirá el miércoles desde las 21.30 a Internacional de Porto Alegre, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, en la revancha de de octavos de final de la Copa Libertadores. El que pase de ronda, se medirá ante Racing el 16 y 23 de diciembre.

