Lunes 07.12.2020

18:20

El victimario fue golpeado por familiares de la joven Denunciaron a un enfermero por intentar abusar de una joven de 18 años en La Plata

Un enfermero de la Unidad de Pronta Atención (UPA) del barrio platense de Los Hornos, fue golpeado por el novio y familiares de una adolescente de 18 años, tras conocer que intentó abusar de la joven cuando se fue a aplicar una inyección, informaron este lunes fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en la tarde del sábado en el centro de salud ubicado en 153 y 66 de la capital bonaerense y quedó registrado en el Gabinete de Delitos contra la Integridad sexual de la DDI La Plata.



En su denuncia, la víctima contó que fue atendida alrededor de las 20, luego de una espera de unos 20 minutos y destacó: "me hicieron pasar por el consultorio 1, me atendió un enfermero cuya edad rondaría entre los 30 y 40 años".



"Me hizo bajar primero el pantalón y luego la bombacha, le pregunté si era necesario y me dijo que si no lo hacía no me la podía aplicar. Me empecé a sentir mareada, quise salir pero me bloqueó la puerta hasta que logré escapar y en la puerta me esperaba mi novio y me desmayé", narró la denunciante.



Un par de horas más tarde, el novio de la adolescente volvió al centro asistencial acompañado por su papá y familiares de la joven, buscaron al enfermero y lo golpearon, lo cual quedó registrado en las cámaras del lugar.



El hecho está siendo investigado por la policía y la fiscalía de turno, agregaron las fuentes.

