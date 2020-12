https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020

21:01

Línea directa

Una pista de carrera

A.J. GUTIÉRREZ

"Hace un tiempo publiqué en esta columna sobre un problema que se produce en A. del Valle, después del semáforo que está a la altura 4600 aproximadamente, donde se encuentra la comisaría: los autos y motos levantan una velocidad impresionante hasta avenida Presidente Roca, a la altura del 5000. Es problemático cruzar la calle. A la Dirección de Tránsito, le solicitamos que coloque señales, lomos de burro y semáforos. He llamado al 0800 para comunicar sobre esta situación a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Gracias por vuestra atención".

****

Un deporte que enseña valores

ADRIANO JESÚS GUTIÉRREZ

"Con relación a un comentario de rugby en LT 10, quería decir que en los años 1963 - 1968 jugué al rugby en La Salle Jobson, y en esa época, tanto en nuestro equipo, como en Inmaculada, Liceo Militar, Charoga, El Quillá, Universitario no hubo ningún tipo de discriminación. Nuestros padres eran trabajadores, comerciantes, profesionales. Yo veo a muchachos de mi edad, son señores profesionales, trabajadores, etc, y es notable el respeto que nos enseñó el rugby, que nos marcó positivamente. Como dato de color, recuerdo que teníamos un tercer tiempo, que compartíamos un choripán y un jugo, muy amigablemente. Aprovecho para saludar a todos los ex rugbiers de mi época. Un gran abrazo a todos los que nos iluminaron y no están físicamente, pero nos siguen acompañando y a los que nos seguimos estimando. Un abrazo eterno".

****

Prevenir tormentas severas

ROBERTO ACUÑA

"Posiblemente, debido a la sequía que hemos tenido y el famoso cambio climático, es muy probable, como está sucediendo en muchas ciudades del mundo, que aquí en Santa Fe tengamos tormentas muy severas. Y como el ser humano debe ser previsor, me pregunto si están los equipos de la Municipalidad preparados para posibles caídas de árboles, derrumbes de techos, como también la empresa de energía eléctrica, para poder intervenir de urgencia ante cortes de energía, como de cables caídos. Sin dudas, que tenemos que prever que no ocurran hechos lamentables y que nuestros equipos de emergencia puedan estar altamente preparados, para algo que estamos viendo que ya ocurre en otros países".