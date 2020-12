Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020

21:02

Llegan cartas

Homenaje a un antiguo lector

CAROLA VELTRI

El pasado 7 de noviembre, a la edad de 97 años, falleció mi padre, Don JOSÉ LUIS VELTRI, a quién se podría destacar como el lector más a antiguo de El Litoral, ya que habría comenzado la lectura del diario a partir de sus tempranos 6 años de vida, guardando una apasionada fidelidad a sus páginas hasta los días finales de su existencia. De origen humilde, proveniente de una familia de inmigrantes italianos, fue un auténtico autodidacta con un marcado espíritu de superación que lo llevó a poseer una notable cultura general, con una extensa trayectoria en los ámbitos públicos y privados, donde se desempeñó ocupando cargos de relevancia con la honestidad y ecuanimidad que caracterizaron toda su vida, cosechando numerosos amigos en los espacios políticos, artísticos y culturales, en los cuales destacó su impronta de personalidad ejecutiva, justa y generosa, incursionando también en el mundo de las letras con la autoría de numerosos poemas, algunos de los cuales fueron publicados por "su diario" El Litoral. Para quienes lo conocieron o apreciaron deseo llevarles la tranquilidad que sus últimos días los transitó con plena lucidez y capacidad de discernimiento atesorando los recuerdos de su amada ciudad de Santa Fe.

****

Sentido común, se busca

OMAR PEDRO

"Mucho se ha hablado acerca del desborde en el velatorio de Maradona en la Casa Rosada. Muchos dijeron que la represión era innecesaria. Entonces debemos preguntarnos cuál es el límite. ¿Es posible que todavía haya gente que diga que la policía no debe intervenir en casos así?, ¿qué nos dice el sentido común? ¿Qué si no hubiese intervenido la policía?, una marea de gente hubiese entrado a la Casa Rosada y se hubiese llevado el féretro. En el mundo de la Argentina, todo es posible. Entonces, si eso hubiese ocurrido, la otra parte habría dicho, ¡¡¿cómo no intervino a tiempo la policía?!! Realmente la Argentina es un aquelarre donde nadie se pone de acuerdo. Hasta el sentido común ha desaparecido...".

****

Contaminación auditiva

LUIS BENAVÍDEZ

"Leí una noticia en un diario acerca de que pronto saldrán a la venta motos eléctricas. Por mi edad, espero poder alcanzar a verlas pasar en mi ciudad. Anhelo tanto que se termine con las motos con escape abierto, o escapes rotos, que son un asesinato a los tÍmpanos de los transeúntes. Nunca entendí por qué razón los inspectores municipales no actúan en ese aspecto. Ya que la contaminación auditiva es como la contaminación del aire u otras contaminaciones. Y lo peor de todo es que incluso en la costanera santafesina, hacen competencia para ver cuál de todas hace más ruido. Es inaudito. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si la Municipalidad no lo hace, la provincia tampoco. Nos queda el anhelo de ver transformada la realidad por el avance tecnológico de las cosas, lástima que al menos yo lo debí soportar toda la vida".

****

Defender a la docencia

UNA ASIDUA LECTORA

"Quiero hacer referencia a una respuesta que me hicieron respecto de mi comentario sobre la carta publicada, titulada: 'Un fracasado que eligió la docencia'. Con ese título yo entiendo que este señor considera a la docencia como un fracaso. No me parece bien que compare su situación de docente con su hermana que se recibió de ingeniera y que 'nada en plata en Europa'. Así no se defiende a la docencia ni al docente, hablando de plata... Es un honor ser docente y el sueldo no tiene nada que ver. Quizás quiso reivindicar a la docencia, pero al mismo tiempo, la estaba hundiendo".

****

El rol de las familias en la educación

LECTORA ATENTA

"Quiero decir que el autor de 'Fútbol versus educación' sale con excesiva frecuencia en el diario, para hablar de educación sin ser pedagogo, ni tener siquiera conocimiento sobre administración escolar. Siempre descalificando al gobierno, a la ministra de Educación, a la ministra de Salud. Escribe mal. No sabe usar las mayúsculas. Habla como empresario. Siquiera podría haberse puesto a estudiar alguna especialidad relacionada con la educación antes de ponerse a hablar. De todos los daños a los niños que se hace responsable a la escuela y a los poderes públicos, también se debería pensar en la función educadora y de contención que tienen las familias. No hay que descansar poniendo todo el peso de la educación y las responsabilidades sobre la salud de los niños en la escuela. El binomio libertad con responsabilidad que este señor argumenta no existe. La transgresión social está instalada en el medio. Por eso hemos llegado a que se dé la circulación comunitaria, porque no se cumplieron los recaudos como se debía. Lo cumplió un sector de la población estrictamente y otros nada. Empezando por el mismo presidente de la Nación que hizo todo este tema del velatorio de Diego Maradona, donde se debieron haber tomado precauciones. Le sugiero al autor de la nota que estudie temas educativos y deje de descalificar a los docentes y a la ministra; a todos los que estamos implicados en la educación".