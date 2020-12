El presidente de Vélez rompió el silencio ante las acusaciones por abuso sexual: "Estamos evaluando alguna sanción"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario del Fortín no descarta sanciones, aunque expresó que lo mejor es actuar “con la cabeza fría” en estos casos. Por el momento, los cuatro jugadores envueltos en la polémica no están imputados.

Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, confirmó que los jugadores relacionados con una causa por abuso sexual podrían ser sancionados por el club. Sin embargo, dijo que esperarán a que se expida la Justicia.

El viernes pasado se dio a conocer la denuncia por abuso de una mujer de 28 años en una fiesta de la que habían participado jugadores de Vélez. Los supuestos testigos del hecho son Juan Martín Lucero, Miguel Brizuela, Thiago Almada y Ricardo Centurión, quienes no participaron del último partido por la Copa Diego Maradona.

“Vélez firma con el futbolista derechos y obligaciones. Nosotros las cumplimos y eso esperamos de ellos. De por medio hay un club, una imagen, un escudo. Estamos evaluando alguna sanción, pero también somos respetuosos de los convenios de trabajo”, rompió el silencio el mandatario de la entidad de Liniers, en diálogo con CNN Radio.

Tal como se había informado en las horas previas al encuentro que se disputó el sábado por la tarde frente a Patronato en Entre Ríos, Rapisarda confirmó la razón por la que los cuatro jugadores no formaron parte de la delegación liderada por el entrenador Mauricio Pellegrino: “Se tomó la decisión de que no viajen a Paraná también por un tema de COVID y porque ellos tenían que testimoniar el día sábado. En estos casos hay que actuar con la cabeza fría y no a las apuradas”.

Mientras la investigación continúa adelante, en la que por el momento los cuatro jugadores no están imputados, el equipo ya conoce los rivales con los que compartirá grupo en la Fase Complementación.

El suceso que revolucionó de forma negativa a la institución de Liniers se originó en vísperas de la apertura de la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad Católica de Chile.

El presidente completó: “No fue una buena noticia, enseguida tuvimos contacto con la fiscalía y nuestros abogados se pusieron a disposición. Sigue la causa adelante y estamos esperando que se expida la justicia. Por suerte los jugadores declararon como testigos”.

Por su parte, el club dispone de un protocolo de violencia de género que se activó anteriormente con uno de los involucrados en este episodio: Miguel Brizuela, denunciado por su ex pareja por maltrato físico y psicológico en junio de este año. Por ese motivo Vélez había determinado separarlo preventivamente del plantel profesional.