Martes 08.12.2020

Se suman voces Stolbizer, de acuerdo con la suspensión de las Paso: "Es una ley que no sirve para nada"

La ex diputada y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, se mostró hoy de acuerdo con la eventual suspensión de las elecciones primarias (PASO) al considerar que la ley que las implementó "no sirve para nada".



"Aún cuando sé que hoy el Gobierno busca eliminarlas por su conveniencia, es una ley en la que estoy en desacuerdo porque no sirve para nada", afirmó Stolbizer en declaraciones radiales.



La ex diputada y ex candidata presidencial remarcó que ella "siempre" sostuvo que las primarias abiertas y obligatorias "no deberían estar" y agregó: "Ningún partido elige a sus candidatos en las PASO y si quisiera hacerlo lo puede hacer igual".



"Es una buena herramienta pero no para ser obligatoria para los partidos y tampoco para los votantes", sostuvo la dirigente que fue aliada del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en las elecciones legislativas de 2017.