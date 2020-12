Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.12.2020

19:17

Una Navidad de unidad y hermandad

ROBERTO ACUÑA

"Una Navidad especial tendremos este año. Donde además del padecimiento de tener un pueblo desunido, nos vemos aplastados por un hecho mundial: la pandemia del Covid-19. La estrechez económica, la falta de trabajo, de oportunidades, la inseguridad han eclipsado la alegría de una Argentina siempre caída en depresiones económicas, sociales y culturales. No obstante, un hecho tan significativo como es la natividad de Dios hecho hombre nos debería hacer reflexionar definitivamente. La sociedad argentina ya no puede vivir más dándole la espalda a Dios. Y no me refiero a Dios como tema religioso. Me refiero a la relación personal, individual, intrínseca, del Creador y la persona. A esa comunión, hoy separada por diversas razones. El ser humano, lejos de Dios, puede llegar a ser el hombre más cruel e inhumano, que solo piensa en sí mismo. Dios propone hermandad, unión, confraternidad, Amor al prójimo, y es la fórmula que necesita nuestra sociedad. Que el nacimiento simbólico de Dios hecho hombre en la imagen de Jesús, pueda lograr la verdadera unidad y hermandad de todos los argentinos".

****

La playa Los Alisos está olvidada

VECINOS DE B° EL POZO

"La playa Los Alisos, de barrio El Pozo, fue históricamente un lugar que por su tranquilidad, naturaleza, arena, ubicación, fue una de las más lindas. Muchos no saben, pero incluso venían de Santa Fe a tomar sol y a bañarse en sus limpias aguas. Hoy es penoso, triste, lamentable ver cómo está. Llena de malezas, arena sucia, llena de escombros, yuyos y también desechos. Todos sabemos que la bajante quitó el atractivo del agua que bordea la playa, pero aún hay arena y puede ser acondicionada, si hubiese voluntad. Nunca una intendencia se demoró tanto en ponerla en condiciones mínimas. ¿Será que ya no les interesa a los funcionarios municipales? ¿Será que como todo lo que ocurre en el barrio El Pozo, no está dentro de las prioridades del Municipio? Aplaudimos que, con bombos y platillos, inauguraron la playa oeste de la ciudad, pero... ¿y nosotros, para cuándo? Tal vez sea la hora de plantear escindirnos de la Municipalidad de Santa Fe y crear un municipio de la costa. Ya que la discriminación se siente".

****

Un poco de justicia

DANIEL PINO

"Considero que el dinero quitado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaría bien realizado. El gobierno anterior no consultó a las provincias para otorgar ese dinero. Además hay que decir basta a la osadía porteña de beneficiar siempre a ese lugar, como si fuese la meca de todos los argentinos. No es así. Nosotros los santafesinos estaríamos en el mismo derecho que la ciudad de Buenos Aires de recibir tamaña cantidad de dinero. Basta de tanto desparpajo. La desigualdad es muy evidente. ¿Por qué razón las provincias debemos transitar por la necesidad mientras los porteños parecen de otro país? Es hora de poner justicia. Felicito al presidente Fernández por poner justicia en ese punto".

****

Llegan cartas

PRINCIPIOS Y VALORES ADULTERADOS

HUGO LUIS BONOMO

Hay cinco argentinos galardonados con el premio Nóbel, tres de ellos en el plano de la medicina, y todos han sido distinguidos, internacionalmente, como benefactores de la humanidad. Sumado a esto; uno de ellos, Bernardo Houssay, fue quien fundó el CONICET, y su primer director. En cuanto a René Favaloro, creador del Baipas, considerado sin parangón en el mundo de la medicina, solo superado por las sulfamidas y la penicilina, no pudo acceder al Nóbel, porque se suicidó al no poder hacer frente a las deudas de su fundación, luego de reclamar obligaciones de instituciones sindicales, y escribir al gobierno una nota, pidiendo ayuda económica para salvar su Institución, fundamentalmente social y comunitaria. René Favaloro; ignorado y olvidado héroe nacional.

Todos los premios Nobel, tuvieron velatorios simples y, en el caso de Favaloro, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en Jacinto Arauz,, pueblo donde fue médico rural.

Actitudes no compartidas por el gobierno, para el mejor futbolista del mundo.

A pesar de la pandemia que padecemos, y de la aparente preocupación por barbijos, no agruparse, y otros cuidados para preservar la salud de la gente; el Presidente distinguió los méritos del futbolista y dispuso que el velorio se realice en la casa de gobierno, con la asistencia de cientos de miles de hinchas acongojados y tristes que iban a dar el último adiós a su ídolo máximo.

Lamentablemente se omitió la realidad, y apareció una horda de inadaptados y barras bravas, mucho más enfervorizados que en una cancha de fútbol, amontonados, agrediendo a la policía, y tomando la casa de gobierno, como si fuera el vestuario de la cancha. Digno y coherente comportamiento de quienes fueron los que aplaudían los actos del mayor ídolo futbolístico argentino, que nos representó en todo el mundo, y tuvo la posibilidad de vivir, se esté o no de acuerdo porque era su voluntad, a su manera.

Y, como es conveniente aprovechar, hasta el final, la atención que acaparaba la actuación del futbolista, y el interés del pueblo, hay que continuar recordando la desaparición de una vida, que movilizaba a las clases populares, y se están buscando, por todos los medios, quienes fueron los culpables de su muerte. Tanto es así, que todos los programas de la tele han unificado sus temas.

Mientras tanto, se aguardan las consecuencias de los contagios, y, el Presidente declaró, ante la realidad que vivimos; afortunadamente, el gobierno lo organizó; caso contrario, hubiese sido un desastre.