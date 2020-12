https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.12.2020 - Última actualización - 19:21

19:19

Por María Teresa Rearte La Inmaculada Concepción (*) La Inmaculada Concepción es la fiesta de la gracia y de la belleza de María, tiene siempre un mensaje de alegría y esperanza para las personas. Y lo tiene particularmente en este tiempo de aflicción y sufrimiento.

En los tiempos que corren el hombre no sólo se ha alejado de Dios; sino que se ha desentendido del sentido trascendente de la vida. El fenómeno muestra en sus formas que "un hombre cuyo sentido de la libertad es declinante, pierde la noción de su dignidad. Deja de palparse el alma, como decía Unamuno, no sabe dónde la tiene. Y a menos conciencia de libertad y dignidad, menos color y menos sustancia en el mundo entorno, menos sed espiritual. En definitiva, un misterioso desvanecimiento de la necesidad de preguntarse con todas las fuerzas por el sentido del universo y de uno mismo."

El curso de la historia da cuenta de las atrocidades concebidas por la inteligencia del hombre y ejecutadas por sus manos, que parecen estar siempre recomenzando, aún hoy a más de dos mil años del Nacimiento en el tiempo del Dios Salvador. No obstante, también muchos hombres han creído en el Amor. En este contexto de precariedad acrecentado por la pandemia del coronavirus, la fe es convocante para los cristianos.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN

El domingo 29 de noviembre la liturgia católica ha iniciado el tiempo de Adviento, que es de espera y preparación para el Nacimiento del Hijo de Dios en la Navidad. La fe católica cree que "Dios envió a su Hijo". (Ga 4, 4) Y quiso la libre cooperación de una criatura humana. Para lo cual eligió para ser la Madre de su Hijo a una joven judía de Nazaret. "A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la Virgen era María" (Lc 1, 26-27).

Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante". (LG 56). En la Anunciación el ángel Gabriel la saludó como "llena de gracia" (Lc 1, 28). En la reflexión de la fe "llena de gracia" indica una singular santidad, que inauguró la nueva creación.

Además del hecho de la Anunciación antes citado, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia han visto en el llamado Protoevangelio (Cfr Gn 3, 15) una fuente escriturística que otorga fundamento a la verdad sobre la Inmaculada Concepción de María.

"A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María ¨llena de gracia¨ por Dios (Cfr Lc 1, 28) había sido redimida desde el momento mismo de su concepción. Es lo que se confiesa con el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano." (CIC 491)

"Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que María fue enriquecida desde el primer instante de su concepción (LG 56), le viene toda entera de Cristo: ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. (LG 53)" (CIC 492). También por la gracia de Dios María ha permanecido sin mancha de pecado personal a lo largo de toda su existencia terrena.

Al celebrar la Inmaculada Concepción de María reconocemos dos sentidos de esta solemnidad. Uno es que ella ha sido concebida sin la "mancha" del pecado original. El otro, que como lo dice el evangelio desde su concepción llegó al mundo llena de gracia. Volvamos a escuchar las palabras del ángel: "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo." (Lc 1, 28). En la Biblia la gracia primariamente significa el perdón divino inmerecido y, por lo tanto, gratuito, que se recibe con relación al pecado. En este caso referido al pecado original. Luego también expresa la belleza que proviene de ese don divino. Y lo llamamos estado de gracia. María está "llena de gracia" porque ha sido la destinataria de una elección única. Ha sido preservada del pecado original en atención a los méritos de Cristo. Pero es también "llena de gracia" en el sentido de que la elección de Dios la hizo resplandeciente. Sin mancha. "Tota pulchra", "toda bella", canta la fe de la Iglesia en esta solemnidad.

Si la Inmaculada Concepción es la fiesta de la gracia y de la belleza de María tiene siempre un mensaje de alegría y esperanza para las personas. Y lo tiene particularmente en este tiempo de aflicción y sufrimiento. No aludo a los mitos antiguos ni modernos de la belleza con trágico final. Sino -proponiendo alguna distinción- a la grandeza y orden de los valores, a un orden de los cuerpos y material como, por ejemplo, las riquezas. Otro el de la inteligencia y la genialidad, como puede apreciarse en la ciencia, el arte, etc. Y a un tercer nivel, el de la bondad, la santidad y la gracia, al que aquí me refiero. Que es lo propio de María. Y en ella alcanza su vértice, por cierto que después de Cristo. Esa belleza interior, hecha de luz y armonía, es la que María irradia. Y nos convoca desde la fe, frente al pecado que como un torrente se extiende por el mundo. Pero se detiene ante el Redentor y la Madre. Aunque con una diferencia fundamental: Cristo es totalmente santo por la gracia que brota de Sí mismo. María es santa en virtud de la gracia recibida por los méritos de Cristo Redentor.

Que experimentemos la alegría de la gracia que –con fe- celebramos en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Que inunde y fortalezca los corazones.

(*) La Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María el 8 de diciembre.

Referencias.

Ga: Carta a los Gálatas.

Gn: Génesis.

Lc: Evangelio según san Lucas.

LG: Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia.

CIC: Catecismo de la Iglesia Católica.

