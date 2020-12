"Pasé una de las semanas más difíciles", admite Hamilton

Lewis Hamilton, actual campeón mundial de la Fórmula 1, admitió haber pasado "una de las semanas más difíciles", luego de haber sido detectado con contagio de coronavirus, situación que todavía pone en duda su presencia en el Gran Premio de Emiratos Árabes Unidos, en la última prueba del calendario anual de la actividad.



"Sé que la semana pasada no estuve en contacto, pero definitivamente ha sido una de las semanas más difíciles que he tenido en algún tiempo", publicó el piloto que posee siete títulos en la máxima categoría automovilística (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020).

Love and appreciate you all🙏🏾 pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg