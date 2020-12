https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.12.2020

19:24

Por Diego Ángel Villaverde Niños en sus casas Los niños fueron obligados a quedarse en casa durante la cuarentena. Las salidas y entradas de ella fraccionan el día, lo escansionan en una métrica de la temporalidad. Las rutinas funcionan como un armado.

Por Diego Ángel Villaverde (*)

Las casas son para ir y venir, entrar y salir, para conservar respecto de ellas una buena distancia que es a la vez una buena cercanía. Atravesando distintas modalidades y tiempos de cuarentena que obligan a quedarse en casa, podemos pensar en algunos de los sujetos todavía implicados en esta medida de aislamiento y aun no suficientemente visibilizados: los chicos.

Las casas compartimentan el espacio. Las salidas y entradas de ella fraccionan el día, lo escansionan en una métrica de la temporalidad. Las rutinas funcionan como una suerte de armado, no visible, que hoy cuesta reconocer: se ha esfumado. Suponemos que tal acontecimiento no puede ser sin consecuencias e invita a algunos interrogantes y reflexiones.

En primer lugar, ninguna restricción de la libertad, y más aún si es tan extendida, puede ser bien acogida, más allá de la legitimidad de la que puede estar dotada debido a la emergencia sanitaria. Tenemos necesidad de preguntarnos por ello. Al menos, de formularnos esa legítima duda. El interrogante no se dirige estrictamente a las políticas locales, sino a la pregnancia del discurso médico positivista al que el coronavirus ha puesto repetidamente en jaque.

En segundo lugar, este extremadamente largo confinamiento ha protegido a muchos sujetos del contagio, pero a través de un instrumento que implica la deprivación del vínculo social. ¿Es ésta una herramienta eficaz? Quizás, para ralentar la circulación del virus, nunca para detenerlo; aunque ya existen razones y experiencia fundada para dudar de su eficacia. Se parte de una mirada que solo tiene en cuenta aspectos biológicos desde el paradigma, vigente hoy día en la medicina y el discurso de la ciencia positivista, que considera al cuerpo como una máquina, desconociendo la subjetividad. Desde nuestra práctica sabemos que el cuerpo es producto del encuentro del organismo vivo con el lenguaje, con el otro. Lo propio del ser humano no es el cuerpo en el sentido de lo viviente, del órgano o de los aparatos que lo componen, sino por estar afectado por ese encuentro. Ese cuerpo sintomático, con el que tanto la medicina como el psicoanálisis operan, no es solamente un conjunto de órganos y de funcionamientos neurofisiológicos, hormonales o bioquímicos, sino de la incidencia de la palabra en ese organismo y en ese cuerpo. Son conocidos los casos llamados de "deprivación hospitalaria", hospitalismo o incluso de marasmo, que afecta a niños que muy tempranamente pierden a su madre, por fallecimiento o abandono y se dejan morir. Algunos lo consideran como casos extremos de desnutrición, otros como casos tempranísimos de depresión infantil. En el caso es que, esos niños, no han sido hablados, tocados, y su cuerpo no ha sido vivificado, libidinizado. Lo que no deja lugar a dudas tiene que ver con las consecuencias de la deprivación, materializada en el aislamiento social, y el que incluso vuelven algunos países de Europa. Estos efectos están en el espectro de aquel marasmo infantil, pero generalizado, extendido más allá de la primera infancia.

¿Qué pasa con los niños que transcurren el día entero confinados frente a una pantalla y sin el lazo social que la escuela propicia? Nuestra experiencia aún no nos lo muestra claramente, aunque podemos comenzar a suponerlo. Sabemos que la escolaridad es recomendada aún en casos en donde el vínculo con el otro está problematizado, como en el amplio espectro del autismo. Esta afirmación no excluye, por supuesto, la consideración y la diferencia absoluta del caso por caso. Sabemos también que muchas consultas de niños o adolescentes se producen en momentos de interrupción del vínculo escolar, precisamente cuando desaparece -guste o no- aquel ordenador fundamental que es el asistir a clases, con la complejidad de encuentros que ello supone, con el saber, con el Otro.

El filósofo sur-coreano Byung─Chul Han, ha definido recientemente que "los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el «estar en el mundo» en un «estar en casa». Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio." ¿Qué sucede, entonces, sin estos puntos de anclaje? Pensamos en un espectro que se extiende desde las rutinas cotidianas como a los rituales más sublimes, hoy esfumados en un tiempo aplastado y aplastante, sin puntos… ni comas. Me ha tocado escuchar a un sacerdote plantear el futuro de su vocación en un momento en que las prácticas religiosas han podido, en cierto modo, prescindir de la mediación de sus ministros y del lazo con los confieles.

Hay aún, un aspecto más a considerar: la vida humana está jalonada con ritos de pasaje, que marcan un atravesamiento, un paso de un estado a otro en una vida, en especial los que conciernen a dejar atrás a la niñez (si se deja alguna vez). Conocidas son las apreciaciones de la antropología en este sentido. ¿Qué pensar de quienes este año y en estas condiciones se despiden de su secundario? ¿Y de los que llegan a esta etapa? Estos "pasajes", lo sabemos, vienen ya por desfiladeros complicados, entre otras cosas por la deflación de la función paterna que lima diferencias al no fundar suficientemente la instancia de la ley, que dice no, pero también orienta, dice "sí". Entre otras cosas, el acceso a la pornografía, impensable pocos años atrás, supone una desregulación de cómo acceden los niños a aspectos sexuales adultos, señalando la destrucción de un dique necesario y no sin consecuencias subjetivas.

Tal es la condición de los niños sin escuela. Su vida ha perdido su espesor y se ha aplastado en pantallas y contidianidades sin días y sin horas. A su tiempo le falta aquello que hace que sus casas sean habitables, sin pensar en aquellos que carecen de acceso a la conectividad o que son sometidos a malos tratos, invisibilizados por el encierro.

Volvamos a Byung─Chul Han cuando expresa que, así experimentado, el tiempo "no es una casa, sino un flujo inconsistente. Se desintegra en la mera sucesión de un presente puntual. Se precipita sin interrupción. Nada le ofrece asidero. El tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable." ¿Lo son las casas de los niños sin escuela?

(*) Psicólogo – Mat. 954. Lic. en filosofía. Miembro de la EOL y la Asociación Mundial de Psicoanálisis

