Verónica Ojeda se solidarizó con Rocío Oliva

La madre del hijo menor de Diego Maradona le hizo llegar un mensaje a la última pareja de El Diez que la dejó "sin palabras"

Después de que Dalma y Gianinna Maradona le prohibieran a Rocío Oliva la entrada al velatorio y entierro de Diego, Verónica Ojeda se solidarizó con ella y la respaldó al decir que deberían haberla dejado despedirse de quien fue su pareja por casi siete años.

Tras el fallecimiento de Diego Maradona, las cuestiones más mundanas salieron a la luz, o reflotaron. Recrudeció el enfrentamiento entre Gianinna y Dalma Maradona con Matías Morla, se formaron alianzas impensadas hasta el momento, como el de todos los hijos de Maradona, que llegaron a armar un chat conjunto. Cruces entre tías y sobrinas, entre otros capítulos que seguramente vendrán. Pero nada nos preparó para que Ojeda y Oliva coincidieran en algo.

Con Rocío Oliva como invitada al piso de Secretos Verdaderos (Américos), Luis Ventura le reveló a la última ex de Diego Maradona que Verónica Ojeda, la ex anterior y madre de su hijo Diego Fernando, el menor de los Maradona, salió a bancarla luego de que se le negara entrar al velatorio.

"En la semana hablé con Verónica y me preguntó si yo tenía comunicación con vos, y le dije que te llamo cuando tengo que conseguir información", dijo el conductor del ciclo de América.Y precisó que la madre de Dieguito Fernando le dejó un contundente mensaje: "Me dijo, si la ves, mandale mi solidaridad porque yo pienso que ella tendría que haberse despedido de Diego en el velatorio", le contó Ventura a Rocío, sorprendiéndola. "Yo sé que no la dejaron y si yo hubiera podido hacer algo, si nos hubiéramos comunicado de alguna manera y hubiera podido habilitarlo, lo habría hecho", le aseguró Ojeda a Oliva a través de Luis.

Tras escuchar sus dichos, la panelista de Polémica en el Bar dijo: "Me parece un grato mensaje y si está mirando se lo agradezco, eso es lo que tenía que pasar", señaló, y consideró que "cuando había peleas, cada uno se hacía responsable porque estando Diego en vida era una cosa. Pero con un Diego... me cuesta hasta decirlo, pero con un Diego en un cajón, ahí tienen que quedar todo de lado", sentenció la futbolista de 30 años de edad.

"Pero bueno, ahí las que mandaban no eran ni las hermanas (de Diego), ni Verónica...", aseguró Rocío, recordando que quienes estaban a cargo del velatorio y entierro fueron Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna. Aunque días después, se supo que quienes no la dejaron entrar a Casa Rosada fueron las hijas de Diego.

Asimismo, destacó el apoyo de Ojeda ante la situación a pesar de que nunca se llevaron bien: "Con Verónica nunca fuimos amigas, nunca hablamos por teléfono"dijo, e interrumpiéndola, Ventura agregó: "Eso me lo aclaró, me dijo que nunca iban a ser amigas pero en este caso ella pensaba asi". "Así pensaban sus hermanas (de Diego) y mucha gente pensó, así como ella, que tenía que entrar a despedirme de Diego", indicó Rocío.

Rocío se había hecho presente en la Casa de Gobierno para despedir a Diego Maradona, quien fuera su pareja por casi siete años, tal como hicieron Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando, Verónica Ojeda, Guillermo Coppola e integrantes de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, entre otras tantos.

Sin embargo, cuando Oliva intentó ingresar, un hombre habló con ella tras las rejas, y ante las cámaras apostadas en el lugar, la panelista le dijo: "No pueden hacer esto. No puedo venir a las siete de la mañana, es un locura", añadió la exnovia de Maradona, con quien se separó a finales de 2018, a quien le pidieron que hiciera la cola como el resto de los fanáticos.

Luego, tras permanecer más de una hora en su camioneta, donde estaba con su madre y dos amigas, y realizar varios llamados, totalmente quebrada, Oliva habló con Claudia, quien le aseguró que ella no tenía nada que ver con que no pudiera entrar. Un rato después, sin poder acceder al velatorio, se retiró.

"Me quedé con el dolor de no poder despedirlo, porque fue mi pareja muchos años, porque sé del amor que él tenía para mí y lo mismo yo también con él", dijo días atrás Oliva en diálogo con Mariano Iúdica en Polémica en el Bar.