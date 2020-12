https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.12.2020

9:00

Santo Tomé Ladrones siguen "desarmando" el club Independiente

“Es una vergüenza. Acá no hay iluminación pública. No hay presencia policial y el Municipio no corta los yuyos de la calle, que tienen un metro y medio de altura. Esto es una ‘boca de lobo’ porque nadie se preocupa”, se quejó este miércoles el presidente del Club Independiente de Santo Tomé, Ernesto Brignone. “Así, los chicos malos hacen lo que quieren”, disparó el dirigente.



El predio de la entidad deportiva está ubicado en calle Pueyrredón, entre Sarmiento y la Ruta Nacional 19, a metros del Corralón Municipal y también del Cementerio.

Foto: El Litoral



Ladrones se han ensañado en los últimos días con la institución, que brinda contención a cientos de chicos de la zona, que acuden a diario para practicar deportes.



“La semana pasada nos robaron toda la instalación eléctrica de las columnas de iluminación. Rompieron todas las cajas para sacarlos. Los cables solos cuestan aproximadamente 90 mil pesos. Ahora, se llevaron cinco paños completos del alambrado perimetral. Son casi 100 metros. Nadie se preocupa. Empezamos las prácticas y ya asaltaron a tres chicos cuando venían para acá. Les robaron las mochilas, botines, teléfonos celulares”, contó Brignone.

Foto: El Litoral



“Este miércoles por la mañana vamos hacer la denuncia policial, aunque sabemos que no sirve para nada. Sólo va a ser para dejar constancia de lo que nos está pasando”, disparó el dirigente.