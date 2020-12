Fórmula Uno: el equipo Hass tildó de "aborrecible" el video subido por Mazepin

Nikita Mazepin, quien será piloto de la Fórmula Uno la siguiente temporada, se vio vuelto en un escándalo tras subir un video a sus redes personales donde se lo veia tocándole el pecho a una mujer dentro de un auto.

Ante la reprobación de la gente, el ruso decidió borrar lo sucedido y pedir disculpas. Luego el equipo Hass decidió expresarse sobre lo acontecido "Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el vídeo se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento".

Mazepin, quien finalizó en la cuarta posición de la F2, fue anunciado como piloto de Hass y será compañero de Mick Schumacher la temporada 2021.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)