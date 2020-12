https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Brasil busca opciones legales para vetar el 5G de Huawei

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro busca una manera legal de excluir al fabricante chino de equipos tecnológicos Huawei Technologies Co Ltd de las redes 5G en Brasil, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.

El asesor de seguridad nacional de Bolsonaro, Augusto Heleno, está estudiando un decreto presidencial y el Ministerio de Comunicaciones está analizando disposiciones de seguridad con las que deben cumplir las compañías de telecomunicaciones y sus proveedores, dijeron las fuentes. Bolsonaro se opone a Huawei debido a que sostiene que la compañía comparte información confidencial con el régimen de China. Sin embargo, enfrenta resistencia en varios sectores de su administración que temen las represalias de Beijing, por ser el mayor socio comercial del país latinoamericano. El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, se negó a comentar y la oficina de Heleno dijo que no está involucrada en el asunto de las redes 5G. Representantes de la industria dijeron que un decreto presidencial de este tipo podría conducir a una batalla legal con las empresas de telecomunicaciones que ya usan equipos de Huawei y se oponen a la prohibición de la empresa china porque los obligaría a realizar costosos cambios de tecnología. La mayoría de las empresas brasileñas de telecomunicaciones utilizan equipos de Huawei en sus redes 3G y 4G. Según la asociación del sector Conexis, la mayor empresa de telefonía celular Vivo, propiedad de Telefônica Brasil, utiliza equipos de Huawei en el 65% de sus redes. El 55% de los equipos de Claro son de Huawei, mientras que Oi tiene el 60% y TIM el 45%. Una disputa legal podría retrasar la subasta de frecuencias de espectro 5G, planificada para junio del próximo año, y retrasar la transición de Brasil a la tecnología de quinta generación. Tenés que leer Suecia prohíbe el equipamiento 5G de las compañías chinas Huawei y ZTE “El regulador Anatel necesita disposiciones legales para establecer las reglas para la subasta 5G”, dijo una primera fuente, con acceso a los planes del gobierno. “Las instrucciones del asesor de seguridad del presidente no son suficientes, por lo que están buscando un decreto presidencial que respalde cualquier restricción a Huawei”. Una norma establecida por el gobierno en marzo requiere que las empresas garanticen la seguridad de los datos, permitan que sus sistemas sean auditados y dice que deben tratar con proveedores de equipos en su área geográfica. Pero no llega a excluir a Huawei. Hasta ahora, el gobierno no ha podido encontrar una manera de vetar a Huawei que se sostenga legalmente sin afectar a otros proveedores. Según una segunda fuente, el gobierno consideró excluir a los proveedores que no cotizan en la bolsa de valores Bovespa de San Pablo, pero eso también excluiría a otras empresas. ”Si las reglas establecidas restringen a una empresa sin una justificación plausible, no se ratificará en los tribunales”, dijo la segunda fuente, que solicitó el anonimato para hablar libremente. “Eso no solo retrasaría el avance tecnológico, sino que afectaría a otras áreas de la relación comercial de Brasil con China”, advirtió la fuente. El mes pasado, Brasilia declaró su apoyo a Clean Network, una iniciativa estadounidense que busca que los países eviten que la tecnología china se expanda por las redes 5G en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido financiamiento a las empresas brasileñas de telecomunicaciones para alentarlas a comprar a proveedores occidentales como Nokia y Ericsson en lugar de Huawei. Los roces y la presión de Beijing En los últimos días de noviembre, Brasilia debió soportar la furia de Beijing. Fue luego de que el hijo del presidente brasileño, el diputado Eduardo Bolsonaro, dijera que Huawei ayudaría al régimen a quedarse con la información de la población si se accedía a su red de 5G. Entonces, Brasil calificó de “ofensivo” e “irrespetuoso” el contenido de una carta de la embajada del régimen chino publicada en Twitter en la que repudió que el diputado acusara al gigante asiático de espionaje cibernético por las pretensiones de imponer a Huawei en el tendido de sus redes de 5G en América Latina. “Invaden y violan a las informaciones particulares de ciudadanos y empresas”, denunció el legislador. De inmediato, Beijing ordenó a su embajador censurar al hijo del presidente brasileño. “El tono y contenido ofensivo e irrespetuoso de la referida declaración perjudica la imagen de China ante la opinión pública brasileña”, dijo el canciller Ernesto Araujo en un mensaje diplomático enviado a la embajada, y cuyos extractos fueron publicados este jueves por el diputado en Twitter. “El trato de temas de interés común por parte de agentes diplomáticos” de China en Brasil “a través de redes sociales no es constructivo, crea fricciones completamente innecesarias y solo sirve a los intereses de aquellos que no desean promover las buenas relaciones” bilaterales, añadió el texto.