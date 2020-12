https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Temporada 2020-2021

El fin de semana unas 35.000 personas ingresaron al balneario de Pehuen Co

Unas 35.000 personas ingresaron durante el fin de semana largo al balneario de Pehuen Co, en el distrito bonaerense de Coronel Rosales, en el marco del inicio de la temporada 2020-2021, se informó este miércoles oficialmente.

Desde la comuna se indicó que los datos surgen por un conteo llevado a cabo a través de la Dirección de Turismo de Coronel Rosales y los datos de la aplicación CUIDAR. "Se tramitaron 6.300 permisos lo que alcanzó a grupos familiares y por un total de 16.000 turistas, todos ajenos a Coronel Rosales sumados a los vecinos del distrito", informó este miércoles a Télam el intendente Mariano Uset. El jefe comunal de Coronel Rosales, distrito en el que se encuentra Pehuen Co, agregó que "en las horas picos se registró un promedio de ingresos de 420 autos por hora". "La gente se comportó muy bien, tuvimos marea baja por la tarde por lo que la playa estuvo amplia con el fin de contar con el respectivo distanciamiento", agregó el intendente. Uset dijo además que durante el fin de semana largo "los guardavidas comenzaron con sus funciones cubriendo todos los puestos y con refuerzo de personal policial del Operativo Sol que permitió hacer un control en el ingreso". "Por la noche la actividad estuvo reducida debido a que todavía muchos comercios no están funcionando ya que normalmente lo harán a partir del 15 de diciembre", agregó. Por último, Uset señaló que "funcionó todo bien, con controles se pudo acceder y disfrutar de Pehuen Co en la medida que se fue ganando confianza con la pandemia" y reiteró que el certificado de circulación con el que deben contar los turistas "para nosotros es clave para estar preparados". Desde el 1 de diciembre las personas ajenas al distrito y que quieran ingresar a los balnearios podrán hacerlo tramitando el Certificado Único Habilitante para Circulación, que se expenderá con fines turísticos. Con información de Télam