2020 sin el partido más esperado

No se juega este año, pero se sueña para el que viene

Colón jugará la zona Campeonato y Unión la zona Complementación, por eso no se enfrentarán en lo que resta del año, aunque podrían hacerlo para dirimir un cupo para la Sudamericana 2022.

Por Alberto Sánchez SEGUIR ¿Alguien puede dudar de la mediocridad que caracteriza al campeonato organizado por la Liga Profesional de Fútbol, ahora llamado Copa Diego Maradona? Pobre Diego. La verdad es que era un torneo que "no tenía nombre"; tuvo que morir el mejor jugador de la historia para que lo bautizaran con el de Diego Maradona, pero el "10" merecía un certamen mucho mejor, de un nivel superior, no sólo desde lo futbolístico sino desde lo organizativo y logístico. Está bien que como atenuante se exponga a la irrupción intempestiva de la pandemia de Covid-19, allá por principios de marzo de este año, pero de todas maneras, transcurrió muchísimo tiempo como para pensar en organizar un torneo atractivo. A la luz de lo jugado hasta ahora, de lo que no hay dudas tampoco es de que para la gran mayoría de los equipos argentinos, el promedio del descenso importa mucho más que la intención de consagrarse campeón. Al decretarse la anulación de los descensos, y de la mano de la problemática que originó la cuarentena para cumplir con los entrenamientos, casi todos los clubes decidieron "bajar" sus presupuestos, y eso originó una "sangría" en los planteles, a excepción de dos o tres, que siempre tienen la "obligación" de luchar por el título. No solamente sucedió esto respecto a jugadores. También pasó lo mismo con los directores técnicos, generando el debut de algunos o la contratación de otros sin tanta trayectoria. Claro que invariablemente existe la excepción que confirma la regla. En este caso se trata de Atlético Tucumán, que sufrió también la baja de algunos jugadores, pero que mantuvo la línea de trabajo serio que tantos frutos le ha dado a la institución tucumana. Con su presidente (desde hace 12 años) Mario Leíto y con su entrenador Ricardo Zielinski (desde hace tres años y medio), el Decano fue el mejor equipo de la primera fase del actual campeonato, sumando los 18 puntos disputados (único invicto), con 19 goles a favor y 8 en contra. Y participando al mismo tiempo en la Copa Libertadores, Boca y River no tuvieron demasiados problemas en clasificar a la zona Campeonato. ¿Cuáles fueron las "sorpresas"? Racing, Vélez y los clubes rosarinos por ejemplo, que no cumplieron con las expectativas y se quedaron en el camino, por lo que jugarán en la zona Complementación. Como contrapartida, Banfield, Huracán, Arsenal y Gimnasia, que pudieron "meterse" entre los mejores 12 conjuntos. ¿Y los santafesinos? Unión fue uno de los integrantes de la zona 1, junto a Atlético Tucumán, Arsenal y Racing. Dada la manera en que se conformó la plantilla Tatengue (con un nuevo DT), a priori el Tatengue debía pelear con los tucumanos para acceder a la zona campeonato, teniendo en cuenta que Racing era el firme candidato a terminar primero en el grupo. Pero la Academia fue un desastre, y al equipo del "Vasco" Azconzábal se le acrecentaron las posibilidades de clasificar, gracias a un par de buenos resultados. Es por eso que, aún con un plantel diezmado con respecto al de la temporada pasada y con un nuevo técnico, Unión llegó a la última fecha con grandes expectativas, las que se derrumbaron al cometer innumerables errores defensivos ante un rival como Atlético Tucumán, el elenco más goleador del torneo. Finalmente, el Tate se quedó afuera de la mejor docena a pocos días de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana, en una semana por demás negativa para los intereses unionistas. Terminó tercero por diferencia de goles (-2). Al igual que el Arse (diferencia 0), sumó 7 unidades, gracias a dos victorias y un empate. Y por el lado de Colón, si bien llegó un "viejo" conocido como entrenador, la "pretemporada" no fue muy buena para Eduardo Domínguez y compañía. A las dificultades que originó la cuarentena, hay que sumarle el poco roce futbolístico que eligió tener el DT sabalero, disputando sólo dos amistosos contra equipos de la misma categoría (Central y Newell's) a pocos días del comienzo del campeonato. Igualmente, se las "arregló" para cumplir una discreta campaña en un grupo (el 2) en el cual el candidato era Independiente, y en el que teóricamente debía luchar con Defensa y Justicia para clasificar. Pero el "Halcón" se quedó en la "gatera", ya que se "distrajo" con su participación en la Copa Libertadores, certamen en el cual sigue transitando (juega hoy a las 19.15 contra Bahía en Brasil). De todos modos, el Sabalero culminó puntero en la zona 2, con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate (perdió uno). Sin clásico Que los equipos de nuestra ciudad no hayan coincidido en clasificar a la zona Campeonato o a la zona Complementación, generó la nula posibilidad de que se enfrenten entre sí en 2020. Pero podría ocurrir que sí lo hagan el año que viene. ¿Cómo?: si Colón llegase a la final de la zona Campeonato y la pierde, y Unión ganara la zona Complementación, deberán jugar por un lugar para participar en la Sudamericana 2022. Por lo menos eso es lo que explica el reglamento (hasta ahora) de la Liga Profesional de Fútbol: el equipo que pierda la final de la zona Campeonato jugará un partido contra el "campeón" de la zona Complementación por un cupo de la Copa Sudamericana 2022. Lógicamente, el que más sueña con esa posibilidad de jugar el clásico es Unión, que lo haría llegando desde atrás; en tanto Colón lo disputaría después de perder la final de la zona Campeonato, lo que lo dejaría afuera de la Copa Libertadores. Pero para eso todavía falta. Tanto para Colón como para Unión, los cañones por ahora no apuntan a nada. Es lo que genera este "engendro" de torneo. Por eso de aquí en más, para ambos todo será "paso a paso". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

