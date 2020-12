https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana perderá en enero próximo su inmunidad parlamentaria, por eso teme que lo vuelvan a secuestrar como hace dos años. "El riesgo está latente, existe todos los días en mi país", aseguró.

Admitió que podría exiliarse Guaidó cree que las persecuciones y secuestros de opositores aumentarán en Venezuela

Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) y líder de la oposición en dicho país, afirmó que "la persecución" a la oposición "se va a acrecentar" tras la realización de elecciones legislativas. Gracias a estas últimas, el chavismo recuperará el control del parlamento, por lo que Guaidó no descarta la posibilidad de marcharse al exilio en dicho contexto.

"La persecución se va a acrecentar", afirmó Guaidó, quien el 5 de enero próximo dejará su banca de diputado y perderá la inmunidad parlamentaria. Lo hizo en el marco de una entrevista publicada por el sistema estatal británico de medios BBC. Consultado específicamente sobre si se iría de Venezuela, respondió: "A ver... como decía, el riesgo está latente, el riesgo existe todos los días en mi país. De hecho, hace dos años me secuestraron y esa era la segunda vez que he pasado por eso".

No obstante su estado de ánimo, Guaidó sostuvo que "el sostenimiento de la resistencia interna en la lucha contra una dictadura es central, no solamente para generarles dilemas sino también para poder buscar soluciones". A la vez, subrayó la necesidad de "buscar alternativas en conjunto, en este caso con la comunidad internacional, y poder liderar, dirigir, acompañar, en definitiva, toda la demanda social no satisfecha en Venezuela".

El 5 de enero próximo asumirán los legisladores electos el domingo pasado y el chavismo recuperará después de cinco años el control de la AN, tras haber obtenido poco más de 68% en esos comicios.

Consulta popular

Con su actual mayoría opositora, la AN organizó una consulta popular que se inició el lunes y concluirá el sábado, destinada a ratificar el desconocimiento ciudadano de las elecciones parlamentarias, a las que asistió a votar apenas 30,5% del padrón, según datos oficiales. Los comicios del domingo fueron desconocidos por la mayoría de la oposición y por los cerca de 60 países que no reconocen el mandato del presidente Nicolás Maduro, quien insiste en la existencia de una conspiración para matarlo.

Pero pese a que ese sector opositor anunció que la presente AN seguirá vigente hasta que haya lo que considera "elecciones libres", los legisladores actuales perderán el 5 de enero toda protección legal y voceros del oficialismo, incluida la diputada electa y esposa de Maduro, Cilia Flores, ya advirtieron que procesarán a Guaidó y otros dirigentes.

Guaidó remarcó en la entrevista que alrededor de 300 dirigentes "no pudieron" postularse a la AN por "sufrir cárcel o por persecución" y que la mayoría de los partidos opositores o incluso muchos chavistas disidentes "están ilegalizados o secuestrados", después de que fueran intervenidos judicialmente y puestos bajo la conducción de figuras afines al gobierno.

Mientras tanto, la consulta popular, que hasta el viernes se efectúa de manera remota, a través de una aplicación telefónica, avanzaba con dificultades técnicas que voceros del comité organizador, como Enrique Colmenárez y Emilio Graterón, justificaron en la alta participación.

Maduro denunció que Duque conspiró para asesinarlo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una vez más que planearon asesinarlo, esta vez durante las elecciones parlamentarias celebradas del domingo pasado, lo que hizo que repentinamente cambiara su lugar de votación. Y acusó a su par colombiano, Iván Duque, de estar implicado en el intento.

"Sí, yo cambié mi centro de votación. Todo venezolano que quiera lo puede hacer. Lo solicité porque por fuentes de inteligencia colombianas, de muy buena confidencialidad, nos llegó una información que estaban planificando un atentado para asesinarme el día de las elecciones, en vivo y en directo", precisó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El mandatario, que logró un tan holgado como esperado triunfo, no ejerció su derecho al voto en Catia, en el oeste de Caracas, donde habitualmente lo hace, sino en la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, ubicada dentro del Complejo Militar Fuerte Tiuna, bajo fuertes medidas de seguridad. Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar detrás de ese plan para matarlo, aunque aclaró que todo se encuentra bajo investigación.

"Nosotros fuimos confirmando la fuente y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo, en un lugar fijo, y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el día de las elecciones. Todo eso está en fase de investigación, pero esa es la verdad", afirmó. Maduro reveló que previo a la cita electoral, entre octubre y diciembre, había un plan para generar desestabilización en el país, por lo que se vio obligado a activar un programa de seguridad denominado "Plan 76", el cual, sostuvo, "permitió evitar una guerra civil en el país".

Durante la rueda de prensa, Maduro, que ya había denunciado varias veces intentos por asesinarlo, abordó varios temas relacionados con los comicios, entre ellos, la disminución de la participación electoral, que fue de 30,5%. Al respecto, señaló que se trató de un acto "heroico" ante la compleja situación económica que afronta su país, especialmente con la escasez de gasolina y la caída del poder adquisitivo de la población, que, sostuvo, "son una consecuencia directa de las sanciones de Estados Unidos".