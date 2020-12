Caso Ponce Asahad: citan a una "audiencia" al senador Traferri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los fiscales del caso Ponce Asahad enviaron un documento similar a los que se usan para las citaciones judiciales al senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo). Dudas sobre la validez del procedimiento sin previo desafuero por parte del Senado. Lo invitan a ejercer su derecho a la defensa y dejan librada a su voluntad el carácter imputativo de la audiencia. El legislador confirmó su presencia.

Con la firma de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue emitida una “Citación Audiencia” al senador Armando Traferri, en el marco de la investigación penal preparatoria caratulada “Serjal, Patricio y otros S/ cohecho y otros”, que involucra al también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien apuntó contra el legislador al pedir una ampliación de su declaración en sede judicial.

En diálogo con El Litoral, el jefe de la bancada de PJ en la Cámara de Senadores confirmó que concurrirá a Tribunales. “Me invitan a declarar y voy a ir”, expresó, luego de haber presentado un extenso escrito de once carillas en las que desmiente al ex fiscal preso por cobrar coimas del juego ilegal, al igual que el ex fiscal regional Serjal.

El documento que está en poder de Traferri (y que el propio legislador proporcionó a este diario) dice que se lo espera el próximo viernes 11 a las 9 en la sede de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Sarmiento 2850, segundo piso, de la ciudad de Rosario.

El texto indica que es “a los fines de hacerle saber el hecho y las evidencias en su contra y prestar declaración si así lo deseare” todo de conformidad “con los alcances previstos en el artículo 27 del Código Procesal Penal”, para que “usted pueda ejercer el derecho a brindar las explicaciones y pruebas que quiera proporcionar previsto en la norma procesal mencionada y en función del escrito remitido por usted desde el correo del doctor Vázquez invocando el carácter de defensor particular suyo y en vistas a las manifestaciones públicas que formulará el profesional en alusión a su ‘puesta a disposición’ de la investigación”.

“Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Provincial se le recibirá audiencia imputativa en los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal”, dice textualmente.

Fueros

Traferri tiene el dercho a no concurrir (ya anunció que lo hará) y además cuenta con los fueros que le otorga su condición de legislador.

En diálogo con El Litoral, expertos en derecho constitucional sostuvieron que los fiscales “no pueden” citar a comparecer a un senador a audiencia imputativa. “No pueden hacerlo sin que la Camara lo haya desaforado previamente. Y tampoco puede Traferri, ni ningún otro legislador, renunciar a los fueros e ir voluntariamente como han dicho erróneamente otros medios periodísticos”.

“Los fueros –precisó el constitucionalista- no son personales sino del cuerpo. La Constitución de Santa Fe es distinta a la de la Nacion, en la que el legislador sí puede renunciar a ellos”.

El artículo 51 de la Constitución de Santa Fe es claro: “Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido. La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo”.

Postergación en una semana de nervios

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa santafesina decidió que sea la semana próxima la sesión especial conjunta de ambas Cámaras, para definir la situación del fiscal Adrián Spelta, y otros integrantes del Ministerio Público de la Acusación.



Así lo definieron los diputados y senadores provinciales que componen esa comisión, luego de un panorama confuso, en el que durante este 9 de diciembre -por una parte- se indicaba incluso de forma oficial que para este jueves 10 estaba convocada esa reunión conjunta, mientras que -por otra- no había sido firmado por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, en los plazos correspondientes, el necesario decreto de convocatoria.

La curiosa (y desprolija) circunstancia parece vinculada con la tensión política desatada en los últimos días, a raíz de las declaraciones en sede judicial del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso por cobrar coimas del juego ilegal, y quien ha acusado a altas figuras de los tres Poderes del Estado de hacer lo mismo y formar parte de una red de protección para esa actividad ilícita.

El ex fiscal rosarino, militante del justicialismo ha dicho que "históricamente" el PJ santafesino se ha "financiado" con el juego ilegal, entre otros conceptos que generaron un clima tenso en el oficialismo.

Precisamente, Ponce Asahad fue removido por la última sesión conjunta (celebrada en octubre) por unanimidad.