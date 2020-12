https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Canje de Notas de la Cooperación Financiera No Reembolsable

Argentina recibirá una donación de Japón para comprar equipamiento para combatir el Covid-19

Canje de Notas de la Cooperación Financiera No Reembolsable por el cual nuestro país recibirá una donación por un monto equivalente a 4,8 millones de dólares.

El canciller Felipe Solá y el embajador de Japón en la Argentina, Takahiro Nakamae, suscribieron este miércoles el Canje de Notas de la Cooperación Financiera No Reembolsable por el cual nuestro país recibirá una donación por un monto equivalente a 4,8 millones de dólares para comprar equipamiento médico de alta complejidad destinado a hospitales públicos en el combate contra el coronavirus.

Solá agradeció “al Gobierno y al pueblo de Japón”, y afirmó que “para la Argentina es una gran satisfacción contar con el acompañamiento japonés para hacer frente a la pandemia de Covid-19 que nos ha afectado a todos con una situación sanitaria global sin precedentes”.

“Japón, con su nivel de tecnología, solidaridad y comprensión es un socio clave, no sólo en lo comercial. Establecimos una relación estratégica que continuará creciendo, y uno de los pilares es la cooperación, un instrumento histórico que valoramos mucho en nuestros países y que siempre tendrá un impacto positivo para la población”, aseguró el canciller.

“Miles de argentinos irán a atenderse a hospitales y encontrarán equipamiento nuevo gracias a la solidaridad de Japón”, agregó.

Por su parte, el embajador Nakamae destacó que ambos países comparten valores comunes y que “son socios estratégicos que trabajan juntos para enfrentar varios desafíos globales”.

“La pandemia del Covid-19 está causando estragos en Argentina, en Japón, y en el resto del mundo, provocando una crisis de seguridad humana de escala global. En Argentina, bajo el liderazgo del Gobierno y con la solidaridad y perseverancia de los ciudadanos se está luchando contra la pandemia, y expreso mis sinceros respetos al Gobierno y al Pueblo argentinos”, dijo el representante japonés.

La Argentina y Japón iniciaron acciones de cooperación hace más de 40 años, que se profundizaron desde la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre los dos países suscripto en 1979.

La donación acompañará la política del Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia y el Ministerio de Salud de la Nación coordinará las acciones pertinentes para la entrega y direccionamiento de los equipamientos. Con información de Télam