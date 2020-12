Rosario: investigaban una entradera y hallaron uniformes de la policía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno portaba una pulsera electrónica por una prisión domiciliaria en una causa por narcotráfico.

Tres personas fueron detenidas este miércoles al mediodía en Fisherton por la policía mientras buscaban un auto robado en el marco de una entradera perpetrada anoche en cercaías del shopping Alto Rosario. La sorpresa fue que al llegar al lugar donde fue geolocalizado el vehículo se hallaron uniformes oficiales de la policía provincial, insignias del Comando Radioeléctrico, celulares y handys y otro vehículo, entre otros elementos.

Ocurrió en Brassey y Sánchez de Loria, donde los efectivos apresaron a tres hombres. Uno de los sospechosos portaba una pulsera electrónica. Según fuentes policiales, se trata de un imputado que purga una prisión domiciliaria tras quedar involucrado en una causa federal por narcotráfico a partir de escuchas telefónicas.

Sin embargo, no se trató de un allanamiento previsto. Los móviles policiales llegaron a esa vivienda a partir del sistema de alarma de geolocalización que poseía un Chevrolet Cruze. El vehículo había sido robado en las últimas horas, aunque le habían cambiado la patente por una de un Ford Fiesta, que también había sido secuestrado.

A su vez, los efectivos policiales que participaron del operativo improvisado a último momento también encontraron una camioneta robada junto a gran cantidad de indumentaria oficial de la policía provincial. Entre las prendas hallaron camisas, botas e insignias del comando radioeléctrico, entre otros elementos.

El dueño del Chevrolet Cruze asaltado, un jubilado, contó que el auto fue asaltado anoche en el marco de una entradera perpetrada en su casa, ubicada en las inmediaciones de Vélez Sarsfield al 300, en el barrio Malvinas Argentinas, cercano al shopping Alto Rosario. La víctima contó que los ladrones irrumpieron en la propiedad cuando llegaba a su casa junto a su mujer y se aprestaba a guardar el auto en la cochera.

“Abrí el portón para entrar el auto y cuando me bajo me pusieron una pistola en la cabeza”, relató el dueño del Chevrolet Cruze, un jubilado a quien le robaron el auto en el marco de una violenta entradera perpetrada anoche en Vélez Sarsfield al 300. En eso contó que los ladrones lo encerraron junto a su mujer en el baño y le pidieron plata. “Tenía una plata guardada para pagar la farmacia, que serían 60 mil pesos, y otras cosas, y también se llevaron celulares y televisores” “Después no sentimos más nada hasta que escuchamos el portón. De ahí salieron marcha atrás como tiro. Pero como hice la denuncia y además tengo un sistema de seguimiento satelital, me avisaron que lo habían encontrado”, agregó el hombre.

Vecinos conmocionados

“Es muy raro todo lo que pasó, porque yo conocía a los vecinos que vivieron hasta hace un tiempo, durante años”, deslizó un vecino a El Tres. Y agregó sobre los actuales ocupantes de la casa: “No los conozco”. Varios vecinos se acercaron hasta la zona sorprendidos por la gran cantidad de efectivos policiales que se desplazaron hasta el lugar.

El hecho es investigado por la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).