Argentina se mantuvo en el 4° lugar del ranking de la Federación Internacional de Básquetbol

El seleccionado argentino de básquetbol se mantuvo hoy en el cuarto lugar del ranking de la Federación Internacional de Básquetbol Asociados (FIBA), cerca del tercero, Australia.

El equipo, ahora conducido por Gabriel Picatto, obtuvo un coeficiente de 662,3 puntos en la calificación de noviembre, y se acercó a Australia (666,5), aunque continuó lejos del líder, Estados Unidos (781,4) y de España, actual campeón del mundo, que se quedó segundo con 721,2.

De esta forma, Argentina se quedó en el mismo escalón, por arriba de Serbia (660,5) en el quinto escalafón y a Francia (657,9) en el sexto.

📊 The #FIBA World Ranking Men, presented by @Nike has been updated after the latest Continental Cup Qualifiers window 🔝