https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.12.2020 - Última actualización - 19:56

19:55

Haim Eshed quien se desempeñó como jefe del Programa de Seguridad Espacial israelí durante 30 años ha revelado que los extraterrestres no solamente existen sino también tienen un pacto con el Gobierno de EEUU para "hacer experimentos". Lo declaró en una entrevista con el medio Yedioth Ahronoth.

La verdad está afuera El exjefe de seguridad espacial de Israel aseguró que los extraterrestres existen Haim Eshed quien se desempeñó como jefe del Programa de Seguridad Espacial israelí durante 30 años ha revelado que los extraterrestres no solamente existen sino también tienen un pacto con el Gobierno de EEUU para "hacer experimentos". Lo declaró en una entrevista con el medio Yedioth Ahronoth. Haim Eshed quien se desempeñó como jefe del Programa de Seguridad Espacial israelí durante 30 años ha revelado que los extraterrestres no solamente existen sino también tienen un pacto con el Gobierno de EEUU para "hacer experimentos". Lo declaró en una entrevista con el medio Yedioth Ahronoth.

El exfuncionario del Ministerio de Defensa de Israel se retiró en 2011 con un rango de teniente coronel, fue condecorado por el presidente israelí con el Premio de Seguridad en tres ocasiones distintas. Y ahora el académico de 87 años ha decidido arrojar luz sobre uno de los enigmas más misteriosos de la historia.

En su entrevista, traducida al inglés por Jewish Press, explica que los extraterrestres han estado esperando a que la humanidad se desarrolle y alcance un nivel suficiente para comprender "qué es el espacio y las naves espaciales". Afirma que existe un pacto que los viajeros espaciales concretaron con el Gobierno de Estados Unidos: "Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí".

Según Eshed, los alienígenas también están investigando el universo para comprender su mecanismo y quieren a los humanos como ayudantes. Insiste en que hay una base subterránea en Marte "donde están sus representantes y también nuestros astronautas estadounidenses".

Al preguntarle sobre por qué esta información no se había divulgado antes, Eshed dijo que los funcionarios optaron por no hacerlo porque "los ovnis han pedido no hacer público el hecho de que están aquí". Añadió que "la humanidad aún no está preparada". Contó que una vez el actual presidente de EEUU, Donald Trump, estuvo a punto de revelar su existencia, pero "los extraterrestres de la Federación Galáctica [dijeron] 'espera, deja que la gente se calme primero'".

El exmilitar reconoce que sus declaraciones parecen poco verosímiles: "Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado". Sin embargo, ahora el panorama académico ha cambiado. Afirma que hoy "no tiene nada que perder", ya que por sus premios y títulos es respetado en las universidades por todo el mundo, "donde la tendencia también está cambiando".

Cabe mencionar que el comentario de Eshed viene junto con el lanzamiento de su nuevo libro en el que el catedrático también analiza los avances en la exploración del espacio y el papel de Israel en él.

A finales de abril de 2020 el Pentágono desclasificó unos vídeos de "fenómenos aéreos no identificados" que fueron filmados entre 2004 y 2015. Luego en agosto el Departamento de Defensa anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar específicamente los fenómenos aéreos no identificados. Su misión es "detectar, analizar y catalogar los ovnis que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de EEUU.