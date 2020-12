Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.12.2020

Estación Belgrano: falta de iluminación e inseguridad

ALBERTO CARLETTI

"Vecinos de calle Castellanos y Avellaneda reiteramos nuestra pública denuncia de que se reponga la iluminación en el sector oeste del edificio (Avellaneda, entre Castellanos y Maipú). Situación ésta que favorece a los hechos de inseguridad, que repetidamente se producen en la zona. Gracias por el espacio".

Seguir con los cuidados

LECTORA ATENTA

"Observo que se han flexibilizado o liberado prácticamente todas las actividades. Soy paciente de riesgo, cumplo con todo lo dispuesto por el protocolo y salgo lo mínimo e indispensable. Alimentos y farmacia cuando no puedo pedir a domicilio. Hace unos días, en el corto recorrido de mi casa a comprar alimentos tuve que pasar por grupos de personas en las veredas, en la calle, etc.,... terminé bajando al asfalto para caminar, porque nadie, absolutamente, usaba barbijo. Estoy hablando de barrio Candioti Norte, a 4 cuadras de Bv. Gálvez. Acá se ha liberado todo, como si nada pasara, y la pandemia sigue en todo su rigor en esta ciudad. Pido que las autoridades insistan o tomen alguna medida y que la población se haga cargo. Todas las autoridades, vamos viendo que una tras otra se van enfermando. Hasta ahora, algunos nos estamos salvando por ser tan rigurosos con nosotros mismos. Pero, necesitamos que las autoridades impongan, de algún modo, la toma de conciencia en la población".

Vivimos amurallados

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"Leí sobre la caravana por la inseguridad en la ciudad y le agradezco al diario la publicación de mi propio mensaje sobre idéntico problema en Candioti Norte. A las autoridades provinciales, municipales incluso, les recuerdo que garantizar la seguridad de la población es una obligación de los poderes públicos. Investigar y perseguir el delito es parte de su tarea. No puede ser que vivamos amurallados por distintos medios que usamos para protegernos y que la delincuencia no respete nuestros domicilios, porque hasta se aparecen en los patios de nuestras viviendas. Ya no se sabe qué hacer. Y al caso, como de este barrio que es de público conocimiento de dónde procede, quién es el que anda por los patios y techos, etc., del vecindario. Nadie de parte de las autoridades hace absolutamente nada".

EL DIOS MARADONA

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Idealizar a una persona, admirarla por el fulbito y su destreza innegable con la N° 5 a mi juicio es muy triste y decadente, lo único destacable fue su trayectoria deportiva. Suficiente en este país de valores subvertidos para ganarse el respeto inmerecido de una sociedad cada vez más confundida a pesar de su controvertido modo de vida que eligió para él y su séquito de Rémoras que lo usó hasta el cansancio. Era un desequilibrado emocional que había perdido su brújula y por lo tanto andaba en la vida sin saber que era lo que quería, si lo tenía todo. A los acontecimientos se sumó el Gobierno para aprovechar políticamente este hecho luctuoso y agregar desconcierto, por unas horas el virus se alió con el mismo para que la gente se amuchara sin temor al contagio por su relación con "DIOS". Muchos esperamos con naturalidad el llamado biológico, otros agarran atajos para ir más rápido, espero contribuya como un llamado de atención para quienes cursen la misma problemática, sobre lo que no hay que hacer. Tal vez quieran investigar a Larreta para ver si le cabe alguna responsabilidad".

¿Inversión?

JUAN R. BELL

"Durante muchos años, por la aplicación de una ley, nos drenaron los bolsillos, incluyendo dentro de las facturas de electricidad de todo el país un porcentaje para realizar una obra. Se trataba de la conexión de la Provincia de Santa Cruz, para que se uniera al servicio de electricidad que cubría todo el país. Y no dijimos nada. Solo pagamos. Los ricos y los pobres. ¿Cuánto costó la obra? ¿Cuánto se recolectó? ¿Era Santa Cruz, una provincia pobre o era una pobre provincia? El Estado, o sea todos nosotros, le transferimos U$ S535 millones, por vaya a saber qué concepto. Quien gobernaba la provincia lo transfirió a Suiza y los convirtió en dólares, para protegerlos. Jamás volvieron, pero ¡oh casualidad!, volviendo de China, el avión presidencial (pagado por todos nosotros) hizo escala en la Islas Seychelles, paraíso fiscal. ¿Habrá sido para firmar una inversión que tenía el finado presidente? Claro que quien firmó, no fue el avión, fue la presidenta en ejercicio. Pero volviendo al tema, jamás nos dieron títulos de la inversión que hicimos para la obra de interconexión de Santa Cruz. Fueron dineros que nos "sacaron" del bolsillo, para una obra especifica. Y el pueblo 'quiere saber', para gastarlo o ¿cuánto han sido las utilidades? Jamás lo sabremos. Somos unos "b…" de 1ª clase".