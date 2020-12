https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.12.2020

22:44

Se corrigieron los cómputos El sitio internacional Our World in Data vuelve a utilizar datos argentinos sobre el coronavirus

La organización de medición de datos a nivel internacional 'Our World in Data', vinculada a la Universidad de Oxford, reincorporó desde este miércoles los datos aportados por Argentina en relación a la información provista sobre los casos de coronavirus en el país.

Edouard Mathieu, administrador de Datos de la base Our World in Data, explicó a través de un tuiteo del pasado 20 de octubre que según informaciones periodísticas aparecidas en medios locales, "muchas pruebas negativas no estaban siendo registrados en varias provincias, como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad".

Y en otro, sin embargo, advirtió que "el gobierno de Argentina anunció que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente".

Esta tarde, el sitio dio a conocer que reincorpora los datos provenientes de Argentina, y que ya pueden visualizarse en https://ourworldindata.org/coronavirus

Voceros del Ministerio de Salud de la Nación dijeron que la reincorporación de sus estadísticas se produjo gracias "al trabajo que realizamos con las provincias en su momento para optimizar la carga de los datos de los testeos".

Efectivamente, en la reunión del COFESA del 22 de octubre se trabajó con todos los ministros de Salud provinciales la necesidad de realizar una carga más específica, tanto de los casos positivos como los negativos.

Enmendada la situación de la carga, nuevamente Edouard Mathieu hoy reportó, también desde su cuenta de Twitter, que "en comunicaciones recientes, asesores del Ministro de Salud de Argentina nos notificaron que el tema explicado en el hilo anterior ya está resuelto". Y agregó que "los datos de prueba de Argentina se restablecieron hoy (9 de diciembre)".

Our World In Data es un proyecto de la ONG educativa Global Change Data Lab, registrada en Inglaterra y Gales, y está editado por investigadores de la Universidad de Oxford, según explica la organización en su sitio web.

