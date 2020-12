https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.12.2020 - Última actualización - 1:50

1:49

El ministro de Seguridad bonaerense apoyó el debate sobre la edad de imputabilidad pero niega que sea la solución a la inseguridad: “Eso es una simplificación del problema”.

“Es mucho más complejo” Berni afirmó que hay que "discutir" la baja en la edad de imputabilidad pero descarta que así vaya a bajar el delito El ministro de Seguridad bonaerense apoyó el debate sobre la edad de imputabilidad pero niega que sea la solución a la inseguridad: “Eso es una simplificación del problema”.

Luego que desde Juntos por el Cambio pidiera la baja de la edad en la ley de imputabilidad, tras el crimen de un hombre armenio en Puerto Madero cometido por un menor, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni afirmó este miércoles por la noche en el programa Sólo una vuelta más (TN), que “en el peronismo entendemos que los únicos privilegiados son los niños, que tienen que estar en la escuela, con la familia o jugando en el potrero, pero no en una cárcel”.

“No es lo mismo la sociedad de hace 40 años que la de ahora. Hace 40 años a uno le daban el registro cuando uno tenía 21 años, y ahora se lo dan cuando tiene 16. Eso quiere decir que hay una evolución que tiene que ser en todos los ámbitos de la vida”, agregó el funcionario provincial.

Con respecto a la fuerte polémica que se reavivó en los últimos días, Berni señaló que “si creemos que esto se soluciona bajando la ley de imputabilidad estamos cometiendo otro error, porque el tema es mucho más complejo. Sobre el caso del ciudadano armenio, no creo que la justificación de que este chico que entró cuatro veces a la cárcel y no se pudo hacer nada porque es menor de edad. Eso es una simplificación del problema”.

“Aquí falló el Estado, y no hablo del Estado como Poder Ejecutivo sino como sociedad”, aseguró el titular de la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“No tengo ninguna duda que aquellos chicos que están en la pobreza y delinquen no son delincuentes. No hay que confundir pobreza con delincuencia, no podemos convertir en víctima al victimario, tenemos que discutir bajar la edad de imputabilidad”, añadió.

El Ministro también consideró que “desde el punto de vista científico, un chico de 14 años comprende lo que está haciendo. Esto no lo podemos generalizar. Si estamos discutiendo la interrupción del embarazo también podemos discutir la ley de imputabilidad, y no caigamos en que si bajamos la ley de imputabilidad va a bajar el delito”.