Jueves 10.12.2020

10:26

En Latinoamérica la piratería digital de contenidos gana US$ 675 millones al año

La piratería digital de contenidos audiovisuales registra anualmente en Latinoamérica una ganancia potencial por US$ 675 millones, en base a los clics en sitios ilegales, según el último reporte que difundirá hoy el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de la región (Cet.la).

