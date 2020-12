https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.12.2020

11:54

Aprobado recientemente por la ANMAT San Luis suma un nuevo test que permitirá detección más rápida y sencilla de coronavirus

La provincia de San Luis sumó un test de diagnóstico, aprobado recientemente por la ANMAT, que hará más efectivos y en mayor cantidad los estudios para la detección del coronavirus.

Según informaron fuentes provinciales, el test fue desarrollado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología “César Milstein”, unidad ejecutora de doble dependencia, creada en el año 2007 como resultado de la integración del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y la Fundación Pablo Cassará (FPC).

Se trata de un test de diagnóstico molecular sensible y específico, que indica si está o no presente el virus de la Covid-19, ya sea en casos sintomáticos como asintomáticos.

Puede aplicarse en una muestra de saliva o en hisopado directo, evitando el paso de extracción de ARN (ácido ribonucleico), necesario también en una PCR, por lo que simplifica procesos, ahorra tiempo y reduce gastos de reactivos e inversiones en equipamientos de laboratorio.

"El nuevo Neokit Plus permite realizar el análisis de 50 personas en dos o tres horas, ya que esta técnica no necesita de equipamiento especial, no requiere de un termociclador, equipo costoso que sí se precisa para la determinación de PCR", explicó Juan Talia, jefe del Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda”, en declaraciones a la Agencia de Noticias del Estado provincial.

Para la puesta en marcha de este método se realizaron capacitaciones recibidas a través del Conicet y la Fundación “Pablo Cassará”, que también se extenderán para los equipos de los hospitales “Juan Domingo Perón”, de Villa Mercedes, y “Madre Catalina Rodríguez”, de Merlo, donde podrán utilizar el Neokit Plus con el beneficio en tiempo, ya que no será necesario trasladar las muestras hasta el Laboratorio de Salud Pública.

Además, será importante por el ahorro de esfuerzo por parte del recurso humano, ya que este nuevo kit permitirá aumentar la capacidad de testeo, aunque se aclaró que no reemplazará a los estudios por PCR, sino que se suma para la detección.

