https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.12.2020 - Última actualización - 12:57

12:56

El ente rector del fútbol sudamericano rechazó en las últimas horas cualquier tipo de reclamo sabalero con la figura del famoso "Fraude Deportivo". Ahora, desde el momento que recibe los fundamentos, tiene Colón 21 días para decir si se presenta en el TAS de Suiza, lo que sería la última instancia para reclamar a cambio de mucho dinero.

Se van cerrando los caminos por el tema Pinos Colón recibió otro "no" de la Conmebol: ¿irá ahora al TAS? El ente rector del fútbol sudamericano rechazó en las últimas horas cualquier tipo de reclamo sabalero con la figura del famoso "Fraude Deportivo". Ahora, desde el momento que recibe los fundamentos, tiene Colón 21 días para decir si se presenta en el TAS de Suiza, lo que sería la última instancia para reclamar a cambio de mucho dinero. El ente rector del fútbol sudamericano rechazó en las últimas horas cualquier tipo de reclamo sabalero con la figura del famoso "Fraude Deportivo". Ahora, desde el momento que recibe los fundamentos, tiene Colón 21 días para decir si se presenta en el TAS de Suiza, lo que sería la última instancia para reclamar a cambio de mucho dinero.

En algo que para muchos "estaba cantado", luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza desestimara todo los reclamos del club Técnico Universitario de Ecuador por el llamado "Caso Pinos", la propia Conmebol dejó pasar apenas algunas horas y le dio otro golpe de nocaut al reclamo sabalero: por segunda vez (primero Tribunal de Disciplina; ahora la Unidad de Apelaciones), la casa madre del fútbol sudamericano rechazó en el último año el pedido de Colón acerca de "Fraude Deportivo" del golero de Independiente del Valle de Ecuador.

"Luque, 9 de diciembre de 2020. Estimados Señores: por medio de la presente, remitimos la decisión adoptada por la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el caso A-03-20. De conformidad al artículo 60.3 del Código Disciplinario de la CONMEBOL 2020, se notifica la presente decisión sin fundamentos, siendo ésta plenamente ejecutiva desde su comunicación. La parte interesada dispone de un plazo de 3 (tres) días computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución para solicitar los fundamentos de la presente decisión. Atentamente, Mariano Zavala-Unidad Disciplinaria", expresó el ente rector de la pelotita en Sudamérica.

Más adelante, en otro comunicado firmado por los integrantes de la Comisión de Apelaciones de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol: Omar Dorado (presidente), Horacio Pintos (vicepresidente) y Arturo Ríos (miembro), la misiva dice:

-Club: Club Atlético Colón. Asociación: Asociación de Fútbol Argentino.

-Club: Club Independiente del Valle. Asociación Miembro: Federación Ecuatoriana de Fútbol.

-Competición: CONMEBOL Sudamericana 2019.

-Partido: Club Independiente del Valle vs. Club Atlético Colón. Fecha: 9 de noviembre 2019.

Con fecha, 9 de diciembre de 2020, la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL resuelve:

-1º- RECHAZAR el recurso de apelación presentado por el CLUB ATLETICO COLÓN en fecha 23 de abril de 2020 contra la Decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL en fecha 15 de noviembre de 2019, en el expediente disciplinario CS.O-97-19. Y, en consecuencia;

-2º- CONFIRMAR en todos sus términos la decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL en fecha 15 de noviembre de 2019, en el expediente CS.O-97-19.

-3º- IMPONER costas en el orden causado.

-4º- NOTIFICAR a las partes.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), conforme al Art. 57 del Código Disciplinario de la CONMEBOL en el plazo de veintiún días corridos a partir del día siguiente a la notificación de la presente decisión con fundamentos. La apelación deberá interponerse ante el TAD, deberá cumplir con las formalidades y contener todos los elementos de conformidad con las disposiciones del TAD.

Por ahora, Colón no se manifestó de manera formal (un comunicado del club, por ejemplo) ni de manera informal (entrevista del Dr. Luis Hilbert, por ejemplo) de todo lo que ocurrió en las últimas horas, primero el "no" del TAS a Técnico Universitario y ahora el "no" de la propia Conmebol a Colón.

Más allá será el mismo José Néstor Vignatti, luego de analizar con su mano derecha el Dr. Luis Hilbert los pasos a seguir, quien deberá tomar la decisión acerca de qué hacer (en algún momento el presidente usó la frase de "vamos a ir hasta las últimas consecuencias"), todo parece indicar que Colón no irá al TAS, donde además debiera desembolsar una muy buen alta cantidad de dinero para intentar otro reclamo más por el caso Pinos.

Hoy mismo, en declaraciones a Radio GOL, el abogado de Independiente del Valle (Dr. Andrés Holguín), expresó que "Hoy siento alivio de que esto haya terminado y la satisfacción del trabajo realizado para que la Copa quede aquí y no se mueva. Puede haber lugar para algún reclamo económico en el TAS, eso dependerá de Colón ahora"

"A la larga los resultados que obtuvimos son los que esperábamos. La sorpresa es que fueran tan seguidos", dijo Holguín en referencia a que primero fallóel TAS en contra de Técnico Universitario y luego la Conmebol contra Colón por el "Fraude Deportivo" de Pinos.