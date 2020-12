https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión Gugnali: "Spahn cada vez entiende menos"

Es imposible no asociar a Claudio Gugnali con Unión, no sólo por su pasado como coordinador primero y entrenador después (estuvo al borde de ascenderlo en 2008), sino porque sunombre estuvo siempre asociado. Habla siempre maravillas de Santa Fe y no deja de mencionar a "Panchito" Rodríguez y el "Corchito" Lerman como sus grandes amigos, aunque se sabe que no son los únicos. Hay muchos más que lo esperan con los brazos abiertos cada vez que Gugnali viene a la ciudad, algo que hace a menudo.

-No puedo evitar preguntarte por Unión...

-Hay un técnico muy amigo mío como el Vasco Azconzábal, no puedo desearle el mal por la buena gente que hay en el club dirigiendo al plantel... Pero estoy enojado porque veo que Unión no arranca...

-¿Por qué?

-Porque amagan con el predio, dicen que lo van a comprar, pero no avanzan... Señores, se los digo así, con todas las letras: endéudense bien endeudado pero construyan un predio... El predio es el principio de un sueño... El mismo sueño que tuvieron Estudiantes, Vélez, que empezaron por un lugar que albergue el sentido de pertenencia... ¡Basta de andar como gitanos dando vueltas con los chicos!... Hay chicos en Unión que llegan a Primera y que dos años antes andaban cambiándose abajo de los árboles... El problema es el presidente.

-¿Responsabilizás a Spahn por encima de todo?

-Spahn es un exitoso empresario, pero de fútbol no entiende nada... Cada vez entiende menos... Unión está estancado y me duele en el alma porque yo amo a esa institución... Siempre lo dije y no me cansaré de decirlo y de sentirlo... Soy amigo de mucha gente que está en el fútbol y todos, sin excepción, se enorgullecen de tener un predio y que sus juveniles entrenen en un lugar que sea de la casa... No me quiero desviar del tema principal de esta charla, que fue la muerte de Alejandro, pero la bronca me lleva a decir estas cosas que sinceramente las siento en lo más profundo de mi corazón y con mucho dolor.