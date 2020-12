https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.12.2020 - Última actualización - 18:28

18:27

La legisladora porteña del PRO, Dina Rezinovsky, calentó el debate que se realiza en la Cámara baja por la ley de IVE

"Con la billetera" Debate por el aborto: la diputada Dina Rezinovsky denunció que "se compran votos" La legisladora porteña del PRO, Dina Rezinovsky, calentó el debate que se realiza en la Cámara baja por la ley de IVE La legisladora porteña del PRO, Dina Rezinovsky, calentó el debate que se realiza en la Cámara baja por la ley de IVE

La diputada del PRO de la ciudad de Buenos Aires, Dina Rezinovsky, calentó este jueves el debate del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara baja y advirtió que el oficialismo "está comprando" votos a favor "con la billetera".

"Con la billetera están comprando diputados oficialistas, me frustra saber que estén dando vuelta diputados", resaltó la legisladora macrista. En el recinto, Rezinovsky apuntó a los legisladores que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y lanzó: "Cínicos son ustedes de decirles a las mujeres que la única salida es el aborto".

"Lamentablemente, están hablando de un derecho a decidir y muchas mujeres no tienen derecho a decidir, porque cuando va a la salita le preguntan ´¿Lo querés tener?´, y la están empujando al aborto", consideró la diputada. A su entender, "el aborto no es un derecho, derecho es tener un trabajo, derecho es que la inflación no te ahogue los sueños".

"Esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito", enfatizó y provocó, al cuestionar a los militantes a favor del aborto. Integrante de la comunidad evangélica, Rezinovsky concluyó: "Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución".

El polémico discurso de la legisladora generó murmullos y aplausos en un recinto que por primera vez desde el inicio de la pandemia convoca a la mayoría de los diputados. Solo 70 sesionan de manera virtual, dado que pertenecen a los grupos de riesgo por el coronavirus. Según manifestó pasadas las 15 el presidente de la Cámara, Sergio Massa, el proyecto se votaría cerca de las 2 de la madrugada, hora en la que se calcula que terminarán sus discursos todos los inscriptos.

El oficialismo confía con darle media sanción a la IVE y la semana que viene la discusión se mudaría al Senado.